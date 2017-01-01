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Avrupa Bisiklet Yarışması yarın başlıyor

30 Nisan 2017 Pazar, 14:12
Avrupa Bisiklet Yarışması yarın başlıyor

MERSİN (İHA) - Şehiriçi ulaşımda bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen Avrupa Bisiklet Yarışması yarın başlıyor.
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (MTSO) yapılan açıklamaya göre, 1-31 Mayıs 2017 tarihleri arasında devam edecek Avrupa Bisiklet Yarışması'na tüm Avrupa'dan 50 şehir katılıyor. Yarışmaya, Türkiye'den ise sadece iki şehir katılıyor. Birisi geçen sene de katılmış olan İzmir ve bir diğeri de yarışma ile bu sene tanışacak olan Mersin.
Yarışma ile 1-31 Mayıs tarihleri arasında en çok bisiklet kullanan Avrupa kentleri belirlenecek. Çevreci ve sağlıklı bir ulaşım farkındalığı oluşturmayı hedefleyen bu etkinlik ile kent sakinlerinin bisiklet kullanım alışkanlıklarının arttırılması sağlanırken, aynı zamanda Mersin'in uluslararası platformlarda tanıtımı yapılmış olacak.
1 ay boyunca kullanılan güzergahların tespiti ile Mersin kenti ısı haritası çıkartılacak ve bu doğrultuda Mersin bisiklet yollarının düzenlenmesinde bu veriler esas alınacak. Ücretsiz naviki uygulamasının indirilerek cep telefonlarına kurulmasıyla kayıt süreci gerçekleştirilirken, bisiklet kullanıcıları Mersin Kent Takımına üye olarak destek sağlayabilecek.
Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Kent Konseyi koordinasyonunda yürütülecek katılıma, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Deniz Ticaret Odası, MIP ve ilçe belediyeler destek sunuyor. Katılım ücretsiz olarak sağlanıyor.
Yarışmanın Mersin ayağı, 1 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 18.00'de Adnan Menderes Bulvarı'nın doğu başlangıcında bulunan Hilton Oteli yanı akıllı bisiklet istasyonunda başlayacak.
(HSK-Y)

30.04.2017 14:21:44 TSI
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