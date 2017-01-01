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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Milletvekili Hürriyet, Vatan Partisini ziyaret etti

30 Nisan 2017 Pazar, 14:13
Milletvekili Hürriyet, Vatan Partisini ziyaret etti
Milletvekili Hürriyet, Vatan Partisini ziyaret etti

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Vatan Partisi Kocaeli İl Başkanı Salih Vedat Olguntürk ve yönetimini ziyaret etti.
CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet referandumda 'Hayır' tercihine destek olan partileri ziyaret ediyor. Bu kapsamda Milletvekili Hürriyet ve beraberindeki İzmit ilçe Başkanlığı Yöneticileri Ali Kuzu ve Hakan Çakar, Vatan Partisi Kocaeli İl Başkanı Salih Vedat Olguntürk ve yönetimini ziyaret etti. Ziyarette konuşan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, "Uyum yasaları geldiğinde insanlar ne olduğunu ve nasıl bir duvara tosladığımızı anlayacak. Mecliste bizim dışımızda parti kalmadı. Aktif muhalefet alanında biz varız ama ne yazık ki sayımız yetmiyor. İşimiz hiç kolay değil ama mücadeleyi bırakmayacağız. 2019 yerel seçimleri çok önemli. Yereli almadan da geneli almak mümkün değildir. İnsanların sağ sol demeden ilk defa aynı tarafta yer alması bizim için çok kıymetli. Siyasetin bundan sonraki sürecinde böyle birlikteliklere ihtiyacı var. Bu birlikteliği siyasetin pek çok alanındaki işlerliğini sürdürmek çok önemli" dedi.
Açıklamalarına devam eden Milletvekili Hürriyet, "Eğer yüzde 60'larda oy alsalardı baskın seçim yapacaklardı. İnsanlar kendi arasında doğal propaganda yaptı. Anayasanın hayır gerekçelerini her kesim kendi arasında olduğu gibi karşı cenahı ile de tartışmaya başladı. Adalet ve hakkaniyet kuralları çerçevesinde bu tartışmalar devam etmeli" diye konuştu.
(İG-GY-Y)

30.04.2017 14:22:27 TSI
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