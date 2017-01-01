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'Karşılaşma No:3 Tasarım Pratikleri Sergisi' SAÜ'de açıldı



(Fotoğraflı)



Burak Can Tokyürek

SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencilerinin hazırladığı 'Karşılaşma No:3 Tasarım Pratikleri Sergisi' açıldı.

SAÜ Mimarlık Bölümü Atölyelerinde düzenlenen sergide Mimarlık Bölümü öğrencilerinin 1'inci sınıf stüdyolarına dair üretimleri, 2'nci ve 3'üncü sınıf tasarım stüdyoları ile 'Mekansal Pratikler' ve 'Kültür Mekan' derslerine ait üretimleri yer alıyor. Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tahsin Turğay, serginin açılışında yaptığı konuşmasında, "Tasarım o kadar güçlü bir olgudur ki, yapılan mekândan faydalanarak, o mekânda bulunan insanların davranışlarını doğrudan etkilemektedir. Bu bağlamda üniversitemiz tarafından ileride kendilerinden söz ettirecek mimarların yetiştirilmesini hedeflemekteyiz. Bunun için özverili çalışmalarından dolayı bölümümüz kıymetli öğretim üyelerine ve öğrencilerimize teşekkürü bir borç bilirim" dedi.

(BCT-GY-Y)



30.04.2017 14:26:21 TSI

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