30 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

'Karşılaşma No:3 Tasarım Pratikleri Sergisi' SAÜ'de açıldı

30 Nisan 2017 Pazar, 14:17
'Karşılaşma No:3 Tasarım Pratikleri Sergisi' SAÜ'de açıldı
'Karşılaşma No:3 Tasarım Pratikleri Sergisi' SAÜ'de açıldı

(Fotoğraflı)

Burak Can Tokyürek
SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencilerinin hazırladığı 'Karşılaşma No:3 Tasarım Pratikleri Sergisi' açıldı.
SAÜ Mimarlık Bölümü Atölyelerinde düzenlenen sergide Mimarlık Bölümü öğrencilerinin 1'inci sınıf stüdyolarına dair üretimleri, 2'nci ve 3'üncü sınıf tasarım stüdyoları ile 'Mekansal Pratikler' ve 'Kültür Mekan' derslerine ait üretimleri yer alıyor. Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tahsin Turğay, serginin açılışında yaptığı konuşmasında, "Tasarım o kadar güçlü bir olgudur ki, yapılan mekândan faydalanarak, o mekânda bulunan insanların davranışlarını doğrudan etkilemektedir. Bu bağlamda üniversitemiz tarafından ileride kendilerinden söz ettirecek mimarların yetiştirilmesini hedeflemekteyiz. Bunun için özverili çalışmalarından dolayı bölümümüz kıymetli öğretim üyelerine ve öğrencilerimize teşekkürü bir borç bilirim" dedi.
(BCT-GY-Y)

30.04.2017 14:26:21 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kürek: Bahar Kupası
YEREL

KÜREK: BAHAR KUPASI

Sakarya'daki silahlı saldırı
YEREL

SAKARYA'DAKİ SİLAHLI SALDIRI
Sakarya'daki silahlı saldırı
YEREL

SAKARYA'DAKİ SİLAHLI SALDIRI
10. Uluslararası Öğrenci Buluşması
YEREL

10. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BULUŞMASI

Sakarya Nehri'ne düşen kişinin cesedi bulundu
YEREL

SAKARYA NEHRİ'NE DÜŞEN KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU
Bolu'daki trafik kazası
YEREL

BOLU'DAKİ TRAFİK KAZASI
Yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü
YEREL

YANAN OTOMOBİL İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
Gariplikler ülkesi Çin
YAŞAM

110 BİN DOLARLIK OTOMOBİLE 4 TON PARA VERDİ!

 1
  • 2 İşte Müge Anlı'nın makyajsız hali...
  • 3 İşte yüzde 100 yerli "Yavuz"
  • 4 O an kare kare görüntülendi!