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Zirveye Samsun damgası

- 'Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ne Samsun damga vurdu



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Ankara Ticaret Odası tarafından, Türkiye'nin yöresel lezzetlerinin buluşturulduğu, 'Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ne Samsun damga vurdu. Samsun oda ve borsaları tarafından hazırlanan dev stantta sergilenen Samsun ürünlerine Başkentliler büyük ilgi gösterdi.



Türkiye'nin yöresel lezzetlerinin buluştuğu, 'Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nde adeta Samsun rüzgarı esti. Ankara Ticaret Odası Congresium' da düzenlenen 8 bin metrekare alanda 35'ye yakın İlin oda ve borsaları, belediyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının 130 stantla katıldığı 'Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ne Samsun Oda ve Borsaları da ortak bir dev bir stantla katıldı.



Samsun ürünleri başkentlilerle buluşturuldu

Toplam 130 standın bulunduğu 'Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nde Samsun ürünleri de sergilenerek, başkentlilerle buluşturuldu. Stantta yer alan Samsun'un simidi, lokumu, Çarşamba'nın fındığı, kıvratması, kuru çay simidi, Bafra'nın pidesi, nokulu, pirinci, kaymaklı lokumu, zembili, Terme'nin pidesi, pirinci, Vezirköprü'nün semaveri ve diğer ürünleri büyük ilgi gördü. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve diğer protokol üyeleri de standını ziyaret etti. Bir süre Samsun standında kalan Hisarcıklıoğlu'na, Palandöken'e ve Gürsel Baran'a Samsun ürünleri ikram edildi. Samsun standını ayrıca, Tarım İşletmeleri Genel Müdürü Mehmet Taşan, Ankara Samsun Dernekler Federasyonu, Ankara Samsun Sanayici İşadamları ve Yöneticileri Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ve Ankara'da yaşayan Samsunlular da ziyaret ederek, hasret giderdi.



Uzun kuyruk oluştu

Samsun standında yerlerini alan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır, Bafra TSO Başkan Göksel Başar, Bafra Ticaret Borsası Başkanı Namık Kibaroğlu, Terme TSO Başkanı Ahmet Ekmekçi, Vezirköprü TSO Başkanı Abdulkadir Fişekçi, ziyaretçilerle yakından ilgilendi. Basının da büyük ilgi gösterdiği Samsun standında Oda ve Borsa Başkanları, Samsun ürünleri hakkında ziyaretçilere bilgi verdi. İki gün süren zirve boyunca standı ziyaret edenlere Samsun simidi, Bafra ve Terme pidesi ve Terme pidesinden yapılmış etli pilav ve diğer ürünlerden ikram edildi. Ankaralıların büyük ilgi gösterdiği Samsun standında uzun kuyruklar oluştu.



"Samsun en iyi şekilde temsil edildi"

Düzenlenen organizasyonu çok anlamlı bulduklarını ifade eden Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Dünya pazarında coğrafi ürünler pazarı yaklaşık 200 milyar dolar civarında seyrediyor. Bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretler 'coğrafi işaret' olarak adlandırılıyor. Coğrafi işaretler konusu, üretimin canlandırılması, ürünlerin katma değerinin arttırılması ve kırsal istihdamın sürdürülebilirliğinin sağlanması bakımından büyük önem arz etmektedir. Coğrafi işaretli ürünlerin diğer sınai mülkiyet haklarından üstünlüğü; tek bir üreticiyi değil belirli şartlar altında üretim yapan kişilerin tümünü birden koruması ve yerel özelliklerinden dolayı bir yöreye, bölgeye, ülkeye ait anonim ürünler olması dolayısı ile gelecek nesillere de önemli bir miras bırakılmış olacaktır. Çünkü o yöre halkının menfaatleri de gelecek nesiller boyunca korunmuş olacaktır. Türk kültürü çok derin, çok köklü bir kültür, ülkemizin dört bir yanında dünyaya tanıtılması gereken çok önemli değerlerimiz var. Organizasyonda, ülkemizin coğrafi işaretli ürünleri yer aldı. Biz de Samsun'u oda ve borsaları olarak en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Hemşehrilerimiz ile bir araya geldik" dedi.

(KA-SLH)



30.04.2017 14:42:42 TSI

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