Rektör Gündoğan'ın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
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ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Rektör Gündoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Ülkemizin kalkınmasında en büyük pay sahibi emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor; bugünün, kardeşlik, dayanışma, birlik ve beraberlik duygularımızın artmasına vesile olmasını temenni ediyorum."
(AS-SO-Y)
30.04.2017 14:48:00 TSI
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