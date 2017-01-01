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Rektör Gündoğan'ın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Gündoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin kalkınmasında en büyük pay sahibi emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor; bugünün, kardeşlik, dayanışma, birlik ve beraberlik duygularımızın artmasına vesile olmasını temenni ediyorum."

(AS-SO-Y)



30.04.2017 14:48:00 TSI

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