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PÜİS Trabzon Şube Başkanlığının 9. Olağan Genel Kurulu yapıldı

- Tek listeyle yapılan seçimde mevcut Başkan Aytekin Çanakçıoğlu tekrar başkan seçildi

- Petrol Ürünleri İş Verenler Sendikası Genel Başkanı İmran Okumuş:

- "PÜİS, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en teşkilatlı, en büyük sivil toplum kuruluşu"



(Fotoğraflı)



Bekir Koca

TRABZON (İHA) - Petrol Ürünleri İş Verenleri Sendikası (PÜİS) Trabzon Şube Başkanlığı 9. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasında yapılan Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Aytekin Çanakçıoğlu, yapılan oylamada tekrar Petrol Ürünleri İş Verenleri Sendikası (PÜİS) Trabzon Şube Başkanlığına seçildi.

Burada bir konuşma yapan Başkan Çanakçıoğlu, görevde bulundukları sürede yapılan çalışmaları özetleyerek, "Yönetim Kurulumuzu 5 Mayıs 2013 tarihinde göreve geldiğimizden bugüne kadar akaryakıt sektörünün ve bayi camiasının sorunlarını planlı bir şekilde çözmek için genel merkezimizin belirlediği hedef ve stratejiler doğrultusunda yoğun bir şekilde çalıştık. Görevde bulunduğumuz 4 yıllık dönemi genel merkezimiz ve tüm şubelerimizin güçlü dayanışması sayesinde sektörümüze ve bayilerimize yararlı ve başarılı bir şekilde değerlendirdik. Bir yandan sizlere en iyi hizmeti vermek üzere sizlerle yakın diyalog içinde olurken, diğer yandan yönetim kurulu toplantılarımızı gerçekleştirdik. Bu toplantılarda alınan kararları titizlikle uyguladık" dedi.

Daha sonra söz alan Petrol Ürünleri İş Verenler Sendikası Genel Başkanı İmran Okumuş, 50 yılını dolduran PÜİS'in Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük STK'sı olduğunu belirterek, "PÜİS, 1967 kurulmuş Türkiye'nin tüm bölgelerinde 15 bölge başkanlığı dışında 81 ilde baş temsilcilik oluşturmuş, 919 ilçede temsilcilik oluşturmuş Türkiye'nin ve Avrupa'nın en teşkilatlı, en büyük sivil toplum kuruluşu. Yani bir çok siyasi partide olmayan teşkilat yapısına sahip bir işveren sendikası. Onun için geçmişinde güzel başarılar olan geçmişi emek ve terle mücadeleyle kurulmuş bir işveren sendikasının mensubu ve temsilcisi olmaktan gurur duyuyorum. PÜİS meslek onurunu kendine taç yapan bu işi meslek onuru için yapanların toplandığı bir araya geldiği bir kuruluş. Neden; kaçak, haram, devletinin vergisini çalmak devletle kavga etmek, eylem yapmak, terörü desteklemek bu sektörün hiç birinde olmamıştır. Ne Batman şubesinde olmuştur ne Trabzon ne de Edirne, İzmir" şeklinde konuştu.

'10 numara' yağa getirilen uygulamanın gaz yağına da getirildiğini ancak bunun yeterli olmadığını kaydeden Okumuş, "Bir çok konuda sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bundan sonraki en önemli tehlike maliyetin altındaki satışlar yani kayıt dışı. 10 numara yağ, nasıl önlendi nasıl engellendi nasıl bir yaptırım uygulandı takip etmişsinizdir, biliyorsunuz. 10 numaradan sonra ilginç olan gaz yağı. Gaz yağına yeni bir düzenleme geldi ama çözüm mü? Tabi ki yüzde yüz çözüm değil 10 numara yağda olduğu gibi ana en azından sınırlama getirildi. Sorun ne ÖTV'siz yakıt. Sınır ticaretinde yapılan uygulama özellikle Sarp Kapısındaki gelen küçük araçlarla yapılan o uygulamayı şimdilerde yeni yeni çalışmalar var o mevzuatla ilgili de inşallah haksız kazancın haksız rekabetin sektör adına bitirilmesi içinde çalışma yapıyoruz. Ne yapmak lazım; ÖTV'siz yakıttaki uygulamanın değişmesi lazım. Çiftçide olduğu gibi tarama destekte olduğu gibi de vergi iadesine dönülmesi lazım. Yani neyi kullanmış neyi üretmişse onun karşılığında yakıt tüketmesi lazım" ifadelerini kullandı.

(BK-SÜ-Y)



30.04.2017 14:48:45 TSI

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