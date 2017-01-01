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Dev tesiste sona doğru



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GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahintepe Mahallesi'nde yaptırılan Şahinbey Yüzme Havuzu Gençlik ve Spor Merkezi'nin çalışmalarını yerinde inceledi.

Sabahın erken saatlerinde ekibiyle birlikte Şahinbey İlçesinde incelemelerde bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Şahintepe Mahallesi'nde 13 bin metrekare alan üzerine yaptırılan 5 katlı sosyal tesisin inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Şahintepe Mahallesi'nde yaptırılan Şahinbey Yüzme Havuzu Gençlik ve Spor Merkezi, Bodrum ve zemin kat haricinde üç katlı olarak yapıldı.

"Şahintepe mahallemize hayırlı olsun''

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Yapılan gençlik merkezinin sadece Şahintepe Mahallesine değil çevresindeki semtlerde hitap edeceğini belirterek, "Geleceğimizin teminatı olan gençliğe yapılan yatırımlarımız devam edecek. Göreve geldiğimiz günden bu yana 86 sosyal tesisimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Tesislerimizin içerisinde ana sınıfından başlayarak, TEOG kursları, lise dönemi destek kursları ve üniversiteye hazırlık kurslarında da toplam binlerce öğrencimize eğitim veriyoruz. Burası bizim için önemli bir alan Şahintepe Mahallemizi, Karataş'tan ayırmıştık. Karataş Mahallemiz, Şahintepe Mahallemiz, Güneykent Mahallemiz ve yine buraya yakın Yeditepe Mahallemiz de bulunan vatandaşlarımız bu tesisimizden faydalanacaklar. Şahinbey Yüzme Havuzu Gençlik ve Spor Merkezi 13 bin metrekare alan üzerine kuruldu. Bodrum kat, zemin kat ve onun üzerinde 3 kat çıkacak. Tesiste 47 adet derslik, anaokulu, spor merkezi, konferans salonu, kütüphane ve kafeterya bulunuyor. Kompleks bir yapıya sahip olacak tesiste ayrıca Türk hamamı ile Sauna bulunan havuz bulunuyor" diye konuştu.

(OE-Y)



30.04.2017 14:55:05 TSI

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