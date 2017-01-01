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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır:

- "1 Mayıs, ekmeğini alın teriyle kazananların bayramıdır"



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MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutlayarak, "1 Mayıs, ekmeğini alın teriyle kazananların bayramıdır" dedi.

Emek ve Dayanışma Gününün, ekmeğini alın teriyle kazanan, ülkenin gücüne önemli katkılar sağlayan işçilerin bayramı olduğunu belirten Başkan Çakır, "Bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi, ülkemiz de gücünü üreten kesimden almaktadır. Tarımda, sanayide, teknolojide, sağlıkta, hizmet sektöründe ve hayatın her alanında üretenler sayesinde toplumların refah düzeyleri yükselmektedir. Bizler toplum olarak, emeğin ve alın terinin kutsal sayıldığı, adaletli paylaşım, dayanışma ve güç birliğinin esas alındığı bir kültür ve medeniyetin mensuplarıyız. Hükumetimizin olduğu gibi Malatya Büyükşehir Belediyemizin de temel hedefi; ülkemizin refahına hizmet eden emek sahiplerinin haklarının geliştirilmesi ve yaşam şartlarının iyileştirilmesidir. Bünyesinde barındırdığı binlerce personelimizle büyük bir aile olan Büyükşehir Belediyesi, işçi kardeşlerimizin sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışarak, karşılığını alması noktasında büyük gayret göstermektedir. Malatya'ya hizmet noktasında, ekibimizin önemli bir parçası olan tüm işçi kardeşlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm işçi kardeşlerimin Emek ve Dayanışma Gününü kutlar, bu günün, çalışma barışını güçlendirmesini, toplumda dostluk ve dayanışmayı artırmasını, birlik ve beraberliği pekiştirmesini dilerim" şeklinde konuştu.

(BT-OE-Y)



30.04.2017 14:57:50 TSI

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