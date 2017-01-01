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Balıkesir'de kazalı gün

- Edremit'te meydana gelen 2 ayrı kazada, 2 kişi yaralandı



(Fotoğraflı)



BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen 2 ayrı kazada, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilk kaza sabah saatlerinde Akçay yolu üzerinde meydana geldi. AVM kavşağında dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada, 3 araç birbirine girdi. Bir aracın ters dönüp, yolun ortasında kaldığı kazada, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Şans eseri yaralanan olmayan kaza nedeniyle, Edremit-Akçay arası yol kısa süreli trafiğe kapandı.

Diğer kaza ise Zeytinli Altınkum Mahallesi 3003 Sokak'ta meydana geldi. İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 sürücü yaralandı. Yaralılar 112 ekipleri ilk müdahaleyi çimlerin üzerinde yaparken, sürücüler hastaneye kaldırıldı. Her iki kazaya, Edremit İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti. Polisin, kaza yerlerinde yapılan incelemenin ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

(BT)



30.04.2017 15:12:40 TSI

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