YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Edremit'te 'Çocuk Şenliği'

Edremit'te 'Çocuk Şenliği'



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Van'ın Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen 'Çocuk Şenliği' renkli görüntülere sahne oldu.

Edremit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce organize edilen 'Çocuk Şenliği'nin ilki 28 Nisan'da başladı. 28 Nisan-6 Mayıs tarihleri arasında sürecek olan şenlikler, her gün farklı bir okulda devam ediyor. İlçedeki 10 bin öğrencinin faydalanması için düzenlenen şenlikler kapsamında Hacivat-Karagöz oyunları ve Nasreddin Hoca gösterisi yapılırken, kurulan oyun parklarında ise çocuklar güzel vakit geçiriyor.

Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli'nin talimatları doğrultusunda başlatılan ve ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği şenlikte çocuklar gün boyu palyaçolar ve çalınan müzik eşliğinde doyasıya eğleniyorlar.

(ATL-SÜ-Y)



30.04.2017 15:28:51 TSI

NNNN

