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YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
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Bekir Develi ve Erem Şentürk Yozgat'ta gençlerle buluştu

30 Nisan 2017 Pazar, 15:20
Bekir Develi ve Erem Şentürk Yozgat'ta gençlerle buluştu
Bekir Develi ve Erem Şentürk Yozgat'ta gençlerle buluştu

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önderliğinde Gençlik Merkezi organizasyonu ile "Bunu Konuşalım" programı konuşmacıları Bekir Develi ve Erem Şentürk, Yozgatlı gençler ile buluştu.
Gazeteci Bekir Develi ve Diriliş Postası Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erem Şentürk'ün konuşmacı olarak katıldığı program, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Programa kurum müdürleri ve vatandaşlar ile çok sayıda genç katıldı. Yozgatlı gençlerle buluşan Develi ve Şentürk, gençlere bakış açılarının değiştirilerek nasıl yönlendirildiklerini ve 15 Temmuz darbe girişimi öncesini ve sonrasını anlattılar. Yoğun katılım ile gerçekleşen program sonrasında Bekir Develi ile Erem Şentürk'e Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer tarafından Yozgat'ın Aydıncık ilçesinden çıkarılan ametist taşından yapılan tespih hediye edildi. Program sonrası öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Develi ve Şentürk öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çekindiler.
(BMG-GF-Y)

30.04.2017 15:29:14 TSI
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