YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gönüllü İtfaiye ekibi yangınlara müdahale ediyor

Gönüllü İtfaiye ekibi yangınlara müdahale ediyor



(Fotoğraflı)



Adem Durmaz

ANTALYA (İHA)- Antalya Büyükşehir Belediyesinin gönüllü itfaiye projesi kapsamında Merkeze uzak mahallelerde kurulan gönüllü itfaiye ekipleri yangınlara ilk müdahaleyi yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli itfaiye birimi Kızılcadağ Mahallesi ve çevresinde meydana gelebilecek yangınlara karşı gönüllü İtfaiye ekibi oluşturdu. Yangın ekibi Kızılcadağ Mahallesinde meydana gelen saman balyası yangınına hızlı bir şekilde müdahale ederek söndürdü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli İlçe Koordinatörü Mahmut Bilgiç, "Yangın olmaması en büyük temennimiz olup olası bir yangın çıkması halinde en kısa sürede müdahale edebilmek için can ve mal kaybını önleyebilmek adına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak Kızılcadağ Mahallemize o bölgedeki diğer mahallelerimizin de katkılarıyla gönüllü İtfaiye ekibi kurulmuş olup eğitimleri verilmiştir. Ekibimiz Mahallede meydana gelen saman balyası yangınına hızlı bir şekilde müdahale ederek söndürdü. Bu bölgede kurulan itfaiye yaklaşık 15 mahallemize en kısa sürede ulaşabilecek niteliktedir. Üç şoförümüz ve yaklaşık 32 gönüllü itfaiye erimiz ile istenmeyen bir yangın felaketine anında müdahale edebilecek bir ekip oluşturmuştuk" dedi.

(AD-SÇ-Y)



30.04.2017 15:31:11 TSI

NNNN

