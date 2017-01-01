30 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
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Çatalzeytin'de apartmanın çatısı yandı

30 Nisan 2017 Pazar, 15:24
Çatalzeytin'de apartmanın çatısı yandı
Çatalzeytin'de apartmanın çatısı yandı

(Fotoğraflı)

Emin Türkay Öztürk
KASTAMONU (İHA) - Çatalzeytin'de bir apartmanın çatı kısmında yangın çıktı. Yangın nedeniyle çatı kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde İstikbal Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın çatı kısmında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Uzun uğraşlar sonunda kontrol altına alınabilen yangın nedeniyle apartmanın çatı kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında apartmanda oturanlar kısa süreli panik yaşadı.
(Vİ-RFK-)

30.04.2017 15:33:50 TSI
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