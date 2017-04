YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Düzce Belediye Başkanı Keleş Konuralp çalışmalarını anlattı

Ali Osman Çatana

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi tarafından yapılan Konuralp turizm destinasyon çalışmaları bu yılın ilk semeresini verdi. Halen devam eden çalışmalar kapsamında Konuralp Turizm Marka Ekibi tarafından 'Mayıs Çiçekleri Trekking' organizasyonu düzenlendi.



Konuralp'in Türk ve Dünya turizmine kazandırılması için yapılan çalışmalar kapsamında Konuralp Atlı kapı'dan başlayan "Mayıs Çiçekleri Trekking" organizasyonuna Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş ile birlikte Belediye Meclis üyeleri, Düzceliler ve Konuralpliler katıldı. Atlıkapı'dan Kırkbasamaklar'a kadar yürüyenler Kırkbasamaklarda mola vererek ok atışı yaptılar. Burada Konuralp'teki çalışmalar hakkında bilgiler veren Mehmet Keleş; "Güzel bir pazar günündeyiz. Baharın başlangıcı olan günlerdeyiz. Muhteşem bir doğa yürüyüşü yapıyoruz. Konuralp'i bir an önce turizme açmak hedefimiz. Turizme açmak içinde burada çeşitli etkinlikler düzenlemek ve bu etkinliklerde insanların yer almasını sağlamak çok önemli. Biz de bugün burada bir doğa yürüyüşü düzenledik. Bu doğa yürüyüşü Konuralp'te daha önceden belirlediğimiz bir destinasyon üzerinde olacak. Bu destinasyon Atlıkapı'dan başlıyor. Bu Atlıkapı'yı Konuralp'in giriş kapısı olarak belirliyoruz. Şuan antik tiyatronun içerisindeyiz. Buradan da su kemerine doğru yürüyeceğiz. Oradan dereye ineceğiz. Mayıs çiçeklerinin içerisinden bir yürüyüş olacak bu. Derenin içerisinde bir turistik tesis yapıldı tam bir köy ortamı oluşturuldu. Oradan derenin içerisinden yürümek suretiyle Roma köprüsüne geçeceğiz. Oradan da tekrar başladığımız noktada yürüyüşümüzü bitirmiş olacağız" dedi.



"Restorant, pansiyon ve düzenlemelerde sona geliniyor"

Mehmet Keleş, Konuralp turizm destinasyon çalışmalarını anlatarak; yapılması planlanan çalışmaları dile getirdi. Mehmet Keleş; "Aslında bugün yaptığımız doğa yürüyüşü bir kaç ay sonra daha farklı bir anlam kazanacak. Hem buradaki kazı çalışmaları biraz daha ilerlemiş olacak. Hem de Roma Köprüsü ile çalışmalar ilerlemiş olacak. Biz de bu yürüyüş yolunun üzerine ışıklı aydınlatılmış, çiçeklendirilmiş, yer yer farklı bir takım tekniklerle desteklenmiş bir yürüme yolu yapacağız. Bittiği noktada da şuanda Konuralplilerden oluşan bir ekip tarafından hazırlanan satışa uygun bir takım materyallerin satıldığı bir satış ofisi oluşturacağız. Siparişleri verildi 15-20 gün içerisinde yerine yerleştirilmiş olacak. Burada bir ev kiraladık. Tarihi konaklardan 2 tanesini kiraladık ve bunları hızla pansiyona dönüştürüyoruz. Ayrıca Konuralp yemekleri yapan bir restaurant yapıyoruz. Buraya gelen kişi 4 sorunun cevabını bilerek gelecek. Ne görecek, ne istikamette yürüyecek, ne satın alacak, Konuralp'e ait ne yiyecek nerede yatacak? Bunları söyleyemezsek gelen insanlara hiçbir cazibe yok demektir. Bu açıdan biz bir an önce kazı çalışmalarını belirli bir noktaya getirmek durumundayız. Aynı şekilde Roma Köprüsü'ndeki tamiratları hızlandırmak zorundayız" diye konuştu.



"Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz"

Konuralp'in turizme kazandırılması için yapılan çalışmaların büyüklüğüne değinen Mehmet Keleş, Bakan ve Milletvekillerine de seslenerek; "Buradan devletimize ve büyüklerimize de seslenmek istiyorum. Bunlar çok ciddi yatırımlar gerektiriyor. Halen daha antik tiyatronun içerisinde kamulaştırılmamış araziler var. Tarihi surların etrafı çevrilmiş hiçbir şekilde surların görülmesi mümkün değil. Buralar biraz daha ortaya çıkarılsa Atlıkapı'nın etrafındaki yapıların bir kısmı kamulaştırılabilse bunlar yapıldığı zaman Konuralp gerçek değerine kavuşmuş olacak. Bunların çalışmasını başlattık. Buradan geriye dönüş olmaz. Biz oryantiring ile bir harita çizdirdik Konuralp ile ilgili olarak. Önümüzdeki bir kaç gün içerisinde burada bir şampiyona düzenlenecek ve burada yüzlerce sporcu göreceksiniz. Bunların hepsi zaman içerisinde şekil alacaktır. İnanıyorum ki yakın Karadeniz olarak nitelendirdiğimiz Ankara-İstanbul'un tam ortasında çevresindeki 25 milyon insan için bir uğrak nokta olacaktır" dedi.



Kırkbasamaklarda ok attılar

"Mayıs Çiçekleri Trekking" organizasyonunda Kırkbasamaklara kadar yürüyen katılımcılar burada ok atarak hünerlerini sergilediler. Belediye Başkanı Mehmet Keleş'te okçulukta ki maharetlerini sergilemek için yayı aline aldı. Ancak okçuluk konusunda deneyimi olmayınca 4 deneme atışı yapan Belediye Başkanı Mehmet Keleş, hedefi bulamadı. Hedefi ise 5. atışta vuran Mehmet Keleş, daha sonra Kırkbasamakların üzerine çıkarak Konuralp'te yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yürüyüşe katılanlar; Cin Bayırı, Su Kemerleri, Asar Tepesi, Tarihi Konak Ziyareti, Gucca Altı ve Tarihi Çeşme'ye kadar yürüyerek trekking alanını gezdiler.

