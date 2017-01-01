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Manisa protokolü işçileri bayramını kutladı



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MANİSA (İHA) - Manisa'da protokol üyeleri yayınladıkları mesajlarla 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı kutladı.

Manisa'da AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban ve AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli yayınladıkları mesajlarla 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı kutladı.

Türkiye'nin edindiği ekonomik başarılarda herkesten daha fazla, maden ocaklarında, fabrika duvarları arasında, makine dişlilerinin karşısında ter döken işçi ve emekçilerin payı olduğunu vurgulayan Baybatur, "İşçi ve emekçilerimizin çalışma azmi, üretme kapasitesi ve özverili çalışmaları sayesinde ülkemiz ekonomik krizlere meydan okudu. Fedakar çalışanlarımızın döktüğü kutsal alın teri ve bileğinin hakkı ile ekonomimizi büyütmeyi başardık. Ülkemizin üreten ve paylaşan yüzü, gurur kaynağımız işçilerimizin, emekçilerimizin daima yanındayız. Onların sorunlarını kendi meselemiz olarak görüyoruz. Tüm dünyada birlik, beraberlik, dayanışma, emeğe verilen değer ve gösterilen saygının ifadesi olan bu anlamlı günün emekçilerimizin hak ve taleplerinin ele alındığı, gündeme taşındığı bir gün olması temennisiyle, tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" dedi.



"Huzur ve güven içinde kutlanmasını diliyorum"

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yayımladığı mesajda "Çalışan kesimlerin hak ve taleplerinin dile getirilmesine vesile olan Emek ve Dayanışma Günü'nün, huzur ve güven içinde kutlanmasını diliyorum. Tüm emekçilerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve hayat standartlarının yükselmesi isteği çalışanların en temel hakkıdır. Ancak bu istek ve taleplerin dile getirilme şeklinin karşılıklı diyalog içinde olması temenni ediyor ve önemsiyorum. Geçmişte yaşanan bazı olumsuzlukların yeni 1 Mayıslarda yaşanmamasını, birlik, beraberlik ve coşku içerisinde bir Emek ve Dayanışma günü kutlaması olmasını diliyor, tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutluyorum" dedi.



"Simgeleşen bir gün"

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ise emeğiyle hayatını kazanarak Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlayan işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutlayarak, "1 Mayıs, işçi ve emekçi kardeşlerimiz için çok anlamlı, simgeleşen bir gün. Emek ve alın teri en yüce değerdir. Dinimizde de Sevgili Peygamberimizin Hz. Muhammed (s.a.v)'in 'İşçinin ücretini alnının teri kurumadan veriniz' hadisiyle de dinimizde emeğe verilen değeri göstermektedir. İlçemizde temizlikten park bahçe çalışmalarına, yol yapımından altyapı hizmetlerinde işçilerimizin emekleri büyüktür. Yunusemre Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi bu önemli günde de işçilerimizin yanındayız. Bu duygu ve düşüncelerle ülkesinin büyümesine, gelişmesine kalkınmasını sağlayan işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.



"Kargaşa ve kaos değil sorunların konuşulduğu gün olsun"

Salihli Belediyesi'nin bin 306 kilometrekarelik alanda 102 mahalleye bin 164 çalışanla hizmet götürdüğünü belirten Başkan Kayda, tamamlanan ve devam eden projelerde en büyük payın hizmet üreten işçilere ait olduğunu belirterek "Sadece 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde değil, Salihli'miz için çalışan, üreten alın terini en kutsal değer olarak gören nasırlı ellerin daima yanındayız. Fırsat bulduğum her anda bütün işçi kardeşlerimle bir arada olmaya gayret ediyorum. Bütün işçi kardeşlerimin hak ettiklerini fazlasıyla almaları, çalışma koşullarının daha iyi olması için projeler üretiyoruz. 1 Mayıs, ülkemizde kargaşa ve kaos çıkarma günü değil, gerçek manada çalışma hayatının tüm sorunlarının gündeme geldiği ve tartışıldığı bir gün olarak kutlanmalıdır. Salihli'mizde tarımından sanayisine, eğitiminden, sağlık alanlarına kadar ter akıtan, emek veren kardeşlerimizin daima yanındayız. Hep birlikte Salihli'miz için, Manisa'mız için, Türkiye'miz için çalışıyoruz. Ekonomik ve sosyal anlamda işçimizin yüzünün daima gülmesi dileklerimle, 1 Mayıs bütün işçi kardeşlerime kutlu olsun" şeklinde ifade etti.



"Toplumsal barışa vesile olsun"

Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban ise mesajında, "Tüm gayretleriyle çalışarak, emek veren işçi ve memurlarımız başta olmak üzere tüm milletimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın, adından da ifade edildiği şekliyle toplumsal barışa, insanlar arasındaki işbirliği ve iş bölümüne dayalı sosyal dayanışmanın geliştirilmesine fırsat ve vesile olmasını diliyorum. Diğer yandan bizler, alın terinin önemini, kutsallığını bilen, bütün insanlığa örnek bir dayanışma kültürünü yüzyıllardır yaşatan büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız. Bugün işçinin ve emekçinin alın terinin kutsal olduğunu bir kez daha hatırladığımız çok özel günlerden birisidir. 1 Mayıs Bayramının ruhuna ve manasına uygun biçimde geçmesini diler, Bayramın barış içinde yaşanacak daha güzel günlere vesile olması temennisiyle Alaşehirli hemşehrilerimin işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tebrik ediyorum" dedi.



Başkan Mersinli, 1 Mayıs İşçi Bayramını kutladı

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli yazılı olarak yayımladığı mesajında şu ifadeleri kaydetti: "Hükümetimiz, 15 yıldır tek sermayeleri emek ve alın teri olan çalışanlarımızın refah standardına ulaştırma gayreti içerisindedir. Eğer dünyanın sayılı ekonomileri arasına girdiysek ve bir büyüme hızı yakalayıp 2023'e emin adımlarla ilerliyorsak bu başarı; gecesini gündüzüne katarak alın teri döken işçi kardeşlerimizin, çalışanlarımızın sayesindedir. Onlar değişik iş kollarında, hizmet sektöründe emekleriyle bu başarının gerçek sahipleridirler. AK Parti olarak çalışma hayatında emek ve alın terinin ehemmiyetini bilerek, hükümet olduğumuzdan bu yana kadın-erkek tüm işçi,memur, emekçi vatandaşlarımızın sorunlarını çözme gayretindeyiz ve bundan sonra da bu konuda gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Ülke olarak birlik ve beraberlik şuurumuz, bütün zorlukları aşacak kuvvettedir. Bu duygu ve düşüncelerle emeğin, alın terinin başkenti Manisamızda ki ve ülkemizdeki tüm işçi ve emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, tüm Manisalı hemşerilerimi sevgiyle selamlıyorum"

(AY-Y)



30.04.2017 15:37:27 TSI

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