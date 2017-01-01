Yolcu minibüsü alevlere teslim oldu
(Fotoğraflı)
Emrah Elmas
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde park halindeki bir yolcu minibüsünde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Havran'ın Temaşalık mahallesinde park halindeki yolcu minibüsünde yangın çıktı. Park halindeki aracın motor bölümünde başlayan yangın kısa sürede kabin kısmına da geçerek maddi hasara neden oldu. Havran İtfaiye Grup Amirliği tarafından müdahale edilerek söndürülen 10 M 35019 plakalı minibüste maddi hasar meydana geldi.
(EME)
30.04.2017 15:39:02 TSI
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