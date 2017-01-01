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Soma ATT'nin son durumunu görüştüler



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MANİSA (İHA) - Soma Atıksu Arıtma Tesisi'nin aylık ilerleme toplantısı MASKİ Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Müşavir ve Yüklenici firma yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Soma ilçesine kazandırılacak olan atıksu arıtma tesisindeki çalışmalarda son dönemece girdi. Bakırçay Havzası'nı atıksudan korumak için inşa edilen tesiste tüm betonarme imalatlar tamamlanırken, mekanik ekipmanların yapımına geçildi. Test çalışmaları da gerçekleştirilen tesiste artık son dönemece girilirken aylık ilerleme toplantısı da yapıldı. Avrupa Birliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Müşavir ve Yüklenici firma yetkililerinin yer aldığı toplantıda MASKİ'den Atıksu Arıtma Daire Başkanı Gökhan Çevik ile Yatırım ve İnşaat Dairesi Şube Müdürlerinden Uğur Topkaya ve Ercan Mert yer aldı. Tesiste saha içi yol çalışmaları başlarken, kısa süre içerisinde çevre düzenleme işine de geçilecek.



Mayıs ayı sonunda tesise atıksu alınması planlanıyor

MASKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Daire Başkanı Gökhan Çevik, Soma'da inşa edilen atıksu arıtma tesisinde son dönemece geldiklerini ifade ederek, tesisteki sızdırmazlık testini başarıyla tamamladıklarını belirtti. Daire Başkanı Çevik, "Soma Atıksu Arıtma Tesisi, Bakırçay Havzası'nı koruma altına alacak önemli tesislerden biri. Avrupa Birliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hibe fonlarının yanı sıra bir kısmını da bizim karşıladığımız tesis Kırkağaç merkez, Karakurt ve Gelenbe Mahallelerinde işlettiğimiz tesisler ile birlikte Bakırçay Havzası'nı koruma altına alacak. Mayıs ayı sonunda tesise atıksu alımına başlamayı planlıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün, Gediz ve Bakırçay Havzası'nı gelecek nesillere tertemiz bir şekilde miras bırakmak için büyük önem verdiği tesislerimizin ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

(SC-Y)



30.04.2017 15:50:18 TSI

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