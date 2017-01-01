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Rektör Gönen'in Uluslararası Eskişehir Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası mesajı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, Uluslararası Eskişehir Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen yayımladığı mesajda, Eskişehir'in yetiştirdiği Yunus Emre'nin tüm dünyaya ve çağlara ışık olan, büyük Türk mutasavvıfı ve Türk dilinin usta yorumcusu olduğuna değinerek, "Eskişehirimizin yetiştirdiği Yunus Emre halkımızın deyişiyle 'Bizim Yunus', evrensel değerlere dayanan felsefesiyle ve tüm zamanlara yayılan sevgi ve kardeşlik dolu mesajlarıyla, edebiyatımızı, kültür ve düşünce hayatımızı çok derinden etkileyen şiirleriyle tüm dünyaya ve tüm çağlara ışık olmuş büyük Türk mutasavvıfı, hak aşığı ve Türk dilinin usta yorumcusudur. Yunus'un düşünce dünyasındaki en önemli kavramı Allah ve insan sevgisidir. İnsanı Allah'ın yarattığı en güzel ve mükemmel varlık olarak sevmekte ve bunu 'Yaratılanı severiz Yaradan'dan ötürü' sözleriyle mükemmel bir şekilde dile getirmektedir" ifadelerini kullandı.

Rektör Gönen, yayımladığı mesajın devamında ise, şu ifadelere yer verdi:

"Sevgi ve hoşgörünün temsilcisi Yunus Emre, 'Gelin tanış olalım, İşi kolay kılalım, Sevelim sevilelim, Dünya kimseye kalmaz' dizeleriyle, birliği, beraberliği, kardeşliği en yalın ve güzel şekliyle bize anlatmaktadır. Yunus Emre, doğru ve hak bildiğini halk diliyle aktarabilme çabasıyla, hakka olan aşkı ve sevgiyi anlattığı şiirleri, ilahileri, söylemleri ile Anadolu'dan dünyaya yayılmış ve çağdan çağa, dilden dile aktarılarak kuşaklar arasında bir gönül köprüsü kurmuştur. Yunus Emre'nin sevgi ve hoşgörü dilinin hepimize örnek olmasını diliyorum. Yunus Emre'yi saygı ve sevgiyle anıyor, Uluslararası Eskişehir Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası'nı kutluyorum."

(MK-Y)



30.04.2017 16:00:38 TSI

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