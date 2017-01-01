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Başkan Yardımcısı Avcıoğlu çalışmaları yerinde inceledi



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi tarafından Yeni Söğüt Caddesi ve Org. Hüseyin Kıvrıkoğlu Caddesi'nde başlatılan asfalt yenileme ve kaldırım çalışmaları devam ediyor.

Belediye ekipleri tarafından ilçe genelindeki farklı noktalarda başlatılan çalışmalar devam ederken, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu çalışma alanlarını gezerek incelemelerde bulundu. Başkan Yardımcısı çalışanlara kolaylıklar dileyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mahalle sakinleri ile de görüşen Avcıoğlu, "Bozüyük'ün her yerinde mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda çalışmalarımız devam etmekte. Daha güzel bir Bozüyük için çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir" dedi.

(FSİ-SÜ-Y)



30.04.2017 16:04:49 TSI

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