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Hekimhan Belediyesi Girmanaspor'da başkanlığa Bülent Çelik seçildi

30 Nisan 2017 Pazar, 15:58
Hekimhan Belediyesi Girmanaspor'da başkanlığa Bülent Çelik seçildi
Hekimhan Belediyesi Girmanaspor'da başkanlığa Bülent Çelik seçildi

(Fotoğraflı)

Mehmet Türel
MALATYA (İHA) - Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi takımlarından Hekimhan Belediyesi Girmanaspor Kulübü 4. Olağan kongresini gerçekleştirdi.
Tek liste halinde gidilen kongrede başkanlığa Bülent Çelik seçildi.
Kulüp binasında gerçekleştirilen kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kongrede divan başkanlığını Ramazan Türk yaptı.
İlk olarak Kulüp Başkanı Nadir Kınık faaliyet raporları hakkında bilgi verdi. Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde Bülent Çelik kulüp başkanı seçildi. Amaçlarının başarılı sporcular yetiştirmek olduğunu aktaran Çelik, şimdiye kadar kulübe destek veren ve kulübün başarısına emeği geçen herkese teşekkür etti.
Çelik yaptığı konuşmada, "Kısa sürede önemli bir yol kat edildi. Bu süreçte kulübe desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Aliseydi Millioğuları'na teşekkür ediyorum. Kulübümüze ne kadar çok katılım olursa yönetim de o denli başarılı olur. Bu nedenle asil ya da yedek ayırmaksızın kulübümüzü tüm yöneticilerimizle yönetmek istiyoruz" diye konuştu.
"3 yıllık sürece bakıldığında pek çok başarılı sonuçların alındı"
Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu. Hekimhan Belediyesi Girmana spor futbol takımının başarı haberlerini gururla takip ettiğini söyleyen Millioğulları,"Geride kalan 3 yıllık sürece bakıldığında pek çok başarılı sonuçların alındı. Hekimhan'ın adını futbol alanında başarı ile temsil eden sporcuları kutluyorum. Yeni seçilen yönetim kuruluna başarılar diliyorum" diye konuştu.
Hekimhan Belediyesi Girmanaspor'un yeni yönetim şu isimlerden oluştu:
"Başkan Bülent Çelik, Başkan Yardımcısı Nadir Kınık, Başkan vekili Emin Kılıçaslan, As Başkan Ergün Kızılay, As Başkan Salim Akyüz, Genel Sekreter Nevzat Ünver, Basın sözcüsü Ali Erkan Yiğit, Futbol şube sorumlusuTuran Klavuz, As Başkan Bekir Yıldırım, Muhasip Ercan Önal, Genel kaptan Ramazan Koçak"
(MT-OE-Y)

30.04.2017 16:07:00 TSI
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