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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Bisiklet tutkunları Şanlıurfa'da yarıştı

30 Nisan 2017 Pazar, 16:04
Bisiklet tutkunları Şanlıurfa'da yarıştı
Bisiklet tutkunları Şanlıurfa'da yarıştı

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ödüllü yol bisikleti yarışı tamamlandı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 19 ilden 214 bisiklet tutkununun katılımı ile geçtiğimiz yıl düzenlediği 'Urfa Sokakları Dağ Bisiklet Yarışı'nın ardından bu yıl da 'Ödüllü Yol Bisikleti Yarışı' ile 25 ilden 128 sporcuyu Şanlıurfa'da buluşturdu.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonunun katkılarıyla düzenlediği yarışmada renkli görüntüler yaşandı. Türkiye'nin birçok ilinden gerek şahsi gerekse bisiklet kulüplerinin yoğun ilgi gösterdiği 76 ve 38 kilometrelik iki ayrı parkur şeklinde düzenlenen yarışma 1. Toplama Merkezinden (Maliye Arkası) start aldı. 19 yaş üstü erkekler, 13-18 yaş arası yıldız ve genç erkekler ile tek kategoride kadınların pedal çevirdiği yarışı izleyen vatandaşlar da alkışları ile sporculara destek verdi. 1. Toplama Merkezi - Viranşehir Yolu - Tektek Dağları (38 Km) ve dönüşü şeklinde tamamlanan yarışmada dereceye girenlere düzenlenen program ile ödülleri verildi.
Sporculara ödülleri verildi
Sporcuların ödüllerini Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Kılıç, Şanlıurfa İl Gençlik Spor Şube Müdürü Murat Önen ve Bisiklet Sporu İl Temsilcisi İbrahim Ünlü verdi. Burada yaptığı konuşmasında katılım gösteren tüm sporculara teşekkür eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Kılıç, "Bu tür sportif etkinliklere her zaman ağırlık veren bir kadroyuz. Sporu ve sporcuyu desteklemek lazım. Başkanımız da bu konuda çok hassas. Tüm spor etkinliklerine gereken önemi gösteriyor. Önümüzdeki süreçlerde yine bu tür organizasyonlarla buluşmalar düzenleyeceğiz" dedi.
Şanlıurfa İl Gençlik Spor Şube Müdürü Murat Önen ve Bisiklet Sporu İl Temsilcisi İbrahim Ünlü ise organizasyondan dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.
Düzenlenen yarışta Büyük Erkekler kategorisinde, 1. Abdulkadir Kelleci, 2. Burak Abay, 3. Adil Deniz Karacagil, 4. Eyyüp Durgun ve 5. Bayram Eroğlu olurken, Genç Erkeklerde kategorisinde 1. Halil İbrahim Doğan, 2. Tayyip Uz, 3. Ahmet Örencik, 4. Eşref Batuhan Pekcan ve 5. Yusuf Ziya Kelav, Bayanlar Kategorisinde ise 1. Fatma Sezer, 2. Zehra Ayarslan, 3. Ali Türk, 4. Simge Ekici ve 5. ise Saliç Aktaş oldu.
(AK-OE-Y)

30.04.2017 16:12:30 TSI
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