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Başkan Kurt'un 1 Mayıs mesajı

30 Nisan 2017 Pazar, 16:05
Başkan Kurt'un 1 Mayıs mesajı
Başkan Kurt'un 1 Mayıs mesajı

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
İşçi ve emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlayan Başkan Kurt, 1 Mayıs'ın "Emek en yüce değerdir" diyenlerin bayramı olduğunu belirtti. Mesajında 1 Mayıs'ın, bir mücadelenin simgeleşmiş tarihsel adı olduğunu ifade eden Kurt, "Bu tarih emekçilerin alın teri ve kanları ile yazılmıştır. Emeğin evrensel değerlerine ulaşmak için mücadele, her zaman daha iyiyi aramanın yolu olacaktır. Dünyada ekonomik krizler bahane edilerek emekçi haklarında geri gidişler dayatılmaktadır. Krizlerin bedeli işçilere ödetilmek istenmektedir. Bu durum yeni mücadelelerin habercisidir. Bugün küresel güçlerin sadece çalışanları değil tüm insanlığa yönelik haksızlıkları her zamankinden daha büyük bir boyuta ulaşmıştır. Küresel kapitalizm şımardıkça acımasızlaşmış, zengin-yoksul uçurumu büyümüş, insanlar işsizlik, açlık ve sefalete itilmişlerdir. Bu olumsuzluğa dur demek, sesini çıkarmak, hak aramak isteyenlerin ise ellerinden ekmekleri alınarak; şiddetle, baskıyla, zulümle, gazla ve copla karşılaşmıştır" ifadelerini kullandı.
Türkiye'de işçilerin neredeyse yarısının kayıtsız çalıştığını iddia eden Başkan Kurt, mesajının devamında şunları belirtti:
"Sendikalaşma hala işten atılmanın sebebi olmakta ve ne yazık ki, iktidar bunları görmezden gelmektedir. Taşeron çalışma ile güvencesiz, esnek, kuralsız çalışmanın önü açılmak istenmektedir. Ülkemizde iş kazaları işçi cinayetleri halini almıştır. 2017 yılının ilk üç ayında yaklaşık 441 işçi iş kazası nedeniyle hayatını kaybederken yüzlerce işçi de yaralanmıştır."
Başkan Kurt, hayallerini hep birlikte gerçekleştirmek isteyen işçi ve emekçinin üretimden gelen gücünü kullanmasının en doğal hakkı olduğunun altını çizerek, "Barış, özgürlük, demokrasi için, savaşsız bir dünyada sömürüsüz, insan onuruna yakışır bir iş ve yaşam için hep birlikte alanlarda olacağız. Tüm işçilerin ve emekçilerin 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü kutlu olsun" diye konuştu.
(AS-SÜ-Y)

30.04.2017 16:13:19 TSI
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