YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gaziantep'te Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası

Gaziantep'te Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlediği Minikler ve Yıldızlar Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Gaziantep'te başladı.

Masal Parkında oluşturulan er meydanında Gaziantep, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Kırgızistan'dan gelen yaklaşık 250 sporcu, kendi kategorilerinde toplam 11 sıklette mücadele ediyor.

Okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve güreşçi manisinin ardından abalarını giyen minik ve yıldızlar, rakiplerinin sırtını yere getirmeye, birbirlerine üstünlük sağlamaya çalıştı.

Vatandaşların da heyecanla izlediği şampiyonada Gaziantep Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Akşam saatlerinde tamamlanacak müsabakalara, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fikret Murat Tural ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(OE-Y)



30.04.2017 16:13:43 TSI

NNNN

