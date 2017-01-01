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Bilgi Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK Bilim Fuarı gerçekleştirildi



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Bilgi Anadolu Lise TÜBİTAK Bilim Fuarının beşincisini gerçekleştirdi.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen TÜBİTAK Bilim Fuarında, 72 öğrencinin farklı alanlarda hazırladığı 33 bilim projesi sergilendi.

TÜBİTAK Bilim Fuarı ile eğitimde gençler üzerinde oluşan yarışma baskısının ortadan kaldırılarak, bilimin eğlenceli taraflarının ön plana çıkarılması, gerçek hayattaki soru ve sorunlara genç aklıyla çözümler sunulması ve bilimsel çalışmaların öneminin öğrenciler tarafından uygulayarak, yaşayarak öğrenilmesinin amaçlanıyor.

Açılışta konuşan Okul Müdürü Yaşar Uslu, Bu yıl düzenlenen bilim fuarımız yoğun bir ilgi gördü, gün boyu stantlar ziyaretçiler tarafından gezildi. Bu arada gençlerimize fırsat verdiğimiz ve büyükleri olarak rehberlik ettiğimiz takdirde çok ilginç ve önemli araştırma konularına girdiklerini müşahede ettik. Bu amaçla okulumuzda yaptığımız çalışmalarla, öğrencilerin projelere ilgi duymasını sağlamak, onları bir üst öğretim kurumuna hazırlamak, bilimsel okuryazar düzeyine ulaştırmak, analiz, sentez ve değerlendirme yapabilen bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlamak, öğrencilere gerekli desteği vermek, girişimci bir ruh kazandırmak ve öğrencilerin ileriki öğrenim hayatlarında daha aktif olmaları ile kişisel gelişimi için önemli bir rol üstleneceğini düşünüyorum" dedi.

Bilim fuarına İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Mehmet Altındal ve Kazım Çoban, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, Teftiş Kurulu Başkanı M Ali Akın, milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, çok sayıda ortaokul ve lise öğrencileri ile öğretmenleri katıldı.

(AHM)



30.04.2017 16:14:19 TSI

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