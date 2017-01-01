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Traktörle tarlaya 30 metrelik aşk yazıp yanına kalp çizdi



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir çiftçi, yol kenarındaki tarlaya pullukla aşk yazıp yanına kalp çizdi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir çiftçi, yol kenarındaki boş tarlaya traktörün arkasındaki pullukla aşk yazıp yanına ise kalp çizdi. Yoldan geçen vatandaşların rahatlıkla görebileceği alana çizilen yazın ise kim tarafından yazıldığı öğrenilemedi. Yoldan geçen vatandaşlar, araçlarından inerek aşk yazısı ile kalp işaretinin fotoğrafını çekti. Yazı ile kalp işaretinin yaklaşım 30 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde olduğu öğrenildi.

(Şİ-OE-Y)



30.04.2017 16:14:28 TSI

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