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3. İzzet Baysal Uluslararası Mutfak Günleri'nde anlamlı final



(Fotoğraflı)



Faruk Çidem

BOLU (İHA) - Bolu'da düzenlenen 3. İzzet Baysal Uluslararası Mutfak Günleri'nin son gününde, organizasyona katılan jüri üyeleri ve önemli aşçıların imzası bulunan aşçı kıyafeti 300 dolara satılarak geliri engelli derneğine bağışlandı.

Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Yeniçağa Profesyonel Aşçılar Derneği (YEPAD) tarafından yabancı ülkelerden yarışmacıların da katıldığı 3. İzzet Baysal Uluslararası Mutfak Günleri bugün sona erdi.

Ukrayna, Romanya, Mısır, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye'den 450 yarışmacının katılımıyla gerçekleşen 3. İzzet Baysal Uluslararası Mutfak Günleri'nde, jüri üyeleri ve yarışmalara katılan ünlü aşçıların imzalarını attıkları aşçı elbisesi satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan imzalı aşçı elbisesini Yeniçağa Profesyonel Aşçılar Derneği Yönetim Kurulu üyesi Metin Dinçer 300 dolar karşılığında satın aldı. Mesleğine aşık olduğunu ve aşçılığı bir iş olarak görmediğini ifade eden Dinçer, imzalı aşçı elbisesini işletmesinin duvarına asacağını belirtti. Satışa çıkarılan aşçı elbisesinin gelirinin ise bir engelli derneğine bağışlanacağı belirtildi.

Ayrıca organizasyonun son gününde çocuklar da hünerlerini sergilediler. Kendileri için kurulan stantta hamurla ilginç figürlerden kurabiye yapan çocuklar keyifli anlar yaşadılar.

(FC-RFK-Y)



30.04.2017 16:14:35 TSI

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