30 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Belediye Başkanı Babaş: "Önceliğim halkın memnuniyetidir"

30 Nisan 2017 Pazar, 16:06
Belediye Başkanı Babaş: "Önceliğim halkın memnuniyetidir"
Belediye Başkanı Babaş: "Önceliğim halkın memnuniyetidir"

(Fotoğraflı)

Vedat Yunus İkizoğlu
KASTAMONU (İHA) - Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Özel Halk Otobüsü Başkanlığı Olağan Mali Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.
Kastamonu S.S. Minibüsçüler Kooperatifi Özel Halk Otobüsü Başkanlığı Olağan Mali Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Olağan Mali Genel Kurul'a katılan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, yaptığı konuşmada şehir içi taşımacılığının önemine değindi, 65 yaş ve engelli vatandaşların ulaşımıyla ilgili net konuştu.
Genel olarak verilen hizmetten memnun olduğunu belirten Başkan Babaş, "Vatandaşımıza daha iyi nasıl hizmet verebiliriz düşüncesi ve arzusu her zaman olmalı. Bizler vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak istiyoruz. Burada ciddi bir hizmet veriliyor. Genel olarak verilen hizmetten memnuniyet var. Ancak daha iyisi olması için çalışmalıyız" diye konuştu.
65 yaş ve engelli vatandaşlarımızın toplu taşımasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Babaş, kanunlar ne diyorsa onun mutlaka uygulanacağını vurguladı. Başkan Babaş, şunları söyledi: "Bizler hem halkımız hem de şehir içi taşımacılığı yapan kardeşlerimiz mutlu olmasını istiyoruz. Toplu taşımada vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için çok önemli. Özellikle 65 yaş ve engelli vatandaşlarımızın taşımacılığı ilgili en ufak bir sorun istemiyorum. 65 yaş taşımacılığında ve engelli kardeşlerimizin taşımacılığında maksimum hassasiyet istiyorum. Büyük ölçüde bu noktada sorunları aştığımızı düşünüyorum. Devletimiz 65 yaş için gerekli ücreti gönderiyor. Bu noktada toplu taşıma da her hangi bir mağduriyet yaşanmıyor"
(Vİ-RFK-Y)

30.04.2017 16:15:23 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Babaş, Kastamonuspor 1966'yı tebrik etti
YEREL

BAŞKAN BABAŞ, KASTAMONUSPOR 1966'YI TEBRİK ETTİ
Çatalzeytin'de apartmanın çatısı yandı
YEREL

ÇATALZEYTİN'DE APARTMANIN ÇATISI YANDI
GÜNCELLEME - Kastamonu'da ev yangını: 2 ölü
YEREL

GÜNCELLEME - KASTAMONU'DA EV YANGINI: 2 ÖLÜ
Futbol: Spor Toto 2. Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG
Yeşilova Köyünde halk toplantısı düzenlendi
YEREL

YEŞİLOVA KÖYÜNDE HALK TOPLANTISI DÜZENLENDİ
Kastamonu'da ev yangını: 1 ölü
YEREL

KASTAMONU'DA EV YANGINI: 1 ÖLÜ
KASBİM, mobil asfalt plenti satın alacak
YEREL

KASBİM, MOBİL ASFALT PLENTİ SATIN ALACAK
EN ÇOK OKUNANLAR
Gariplikler ülkesi Çin
YAŞAM

110 BİN DOLARLIK OTOMOBİLE 4 TON PARA VERDİ!

 1
  • 2 İşte Müge Anlı'nın makyajsız hali...
  • 3 Yüzde 100 yerli...
  • 4 O an kare kare görüntülendi!