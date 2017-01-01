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Başkan Babaş, Kastamonuspor 1966'yı tebrik etti



Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grupta ligi 3'üncü sırada bitiren Kastamonuspor 1966 Spor Kulübünü tebrik etti.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kastamonuspor 1966, sahasında Kayseri Erciyessor'u 5-0 yendi. Kastamonuspor 1966, aldığı galibiyetle ligi de 3'üncü sırada bitirerek play-off'ta Hatayspor ile karşılaştı. Galibiyet sonrası açıklamalarda bulunan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, "Kayseri Erciyesspor'u Gazi Stadı'nda 5-0 gibi farklı bir skorla geçerek normal sezonu 3'üncü sırada tamamlayan ve ligin ikinci yarısında hiç maç kaybetmeyerek büyük bir başarıya imza atan Kastamonusporumuzu gönülden kutluyorum" dedi.

Play-Off müsabakasında Hatayspor ile eşleşen Kastamonuspor'u tebrik eden Başkan Babaş, "Hedefe ulaşacaklarına yürekten inanıyorum. İnşallah Play-Off mücadeleleri sonunda tarif edilemez bir mutluluğu daha hep birlikte yaşayacağız. Bu süreçte takımımızı yalnız bırakmayan Sayın Valimize, milletvekillerimize, ilçe belediye başkanlarımıza, iş adamlarımıza, kurum müdürlerimize, basınımıza ve cefakar taraftarlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Büyük bir birliktelikle çıkılan yolda çalışmalarını fedakarca sürdüren Kastamonusporumuzun yönetim kuruluna, teknik ekibimize ve futbolcularına Play-Off karşılaşmalarında başarılar diliyorum. Memleketimizin ismini her alanda zirvede olması adına var gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Asil hemşehrilerimizden aldığımız güçle tüm hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.



"PTT 1. Lige çıkacak gücümüz var"

Kastamonuspor 1966 Kulüp Başkanı Metehan Babaş ise, ligi 3. sırada bitirmenin sevincini yaşadıklarını belirtti.

5-0'lık bir skorla Kayseri Erciyesspor'u da geçtiklerini hatırlatan Kastamonuspor 1966 Kulüp Başkanı Metehan Babaş, "Takımımı, teknik heyetimi tebrik ediyorum. Mutluluk verici bir şey. Hesaplarımıza baktığımız zaman 3. sırada olmamız avantaj. Ligi 4. Tamamlamak bizim için bir avantaj içermiyordu. Deplasmana gideceğiz. İkinci maçımızı burada oynayacağız. Tabi ki orada ki skora göre planlamalar yapılacak" şeklinde konuştu.

Teknik kadronun verdiği rapor doğrultusunda strateji belirleneceğini ifade eden Başkan Babaş, "Şimdi avantajlı duruma geçtik. Bizim avantajdan kastımız deplasmana gittiğimiz zaman yine aynı futbol tarzımızı sergileyeceğiz. Deplasmanda da yenmek için oynayacağız. Perşembe günü ilk maçımızı oynayacağız. 20 maç oldu 21. maçtan sonrada aynı açıklamayı yaparız. Taraftarlarımıza, bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Güzel günler bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

(Vİ-RFK-Y)



30.04.2017 16:16:14 TSI

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