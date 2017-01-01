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Emirdağ Ekonomik ve Sosyal Vizyon Çalıştayı



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - 1. Emirdağ Ekonomik ve Sosyal Vizyon Çalıştayı Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde "Emirdağlılar Buluşması" kapsamında 1. Emirdağ Ekonomik ve Sosyal Vizyon Çalıştayı düzenlendi. Emirdağ Çalıştayı'nda, ilçenin dünü, bugünü ve yarını masaya yatırıldı.

Emirdağlı akademisyen Prof. Dr. Necdet Saglam'in koordinatörlüğünde gerçekleşen Çalıştay'da Emirdağ özelinde, Göç ve Etkileri, Sağlık ve Çevre, Sanayi, Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Hayatın Desteklenmesi, Kültür, Sanat ve Turizm, Doğal Kaynaklar ve Madenler, Eğitim, Spor ve Toplumsal Gelişim ile İmar, Şehircilik ve Ulaşım konuları ele alındı.

8 ayrı grup çalışmasında yapılan değerlendirmeler sonrasında oluşan sonuç raporları, ikinci oturumda tüm katılımcıların tartışmasına açılırken, ilçe adına tarihe kayıt düşülecek çok yönlü bir fikir alış verişi gerçekleştirildi. Çalıştay'ın kitabı ile kalıcı bir esere dönüştürülmesi kararlaştırılırken, 2. Emirdağ Çalıştayı'nın da bir yıl sonra yine Roma Beach SPA Hotel'de organize edilmesi kararlaştırıldı.

Çalıştay sonrası otel sahiplerinden Cahit Sayın, "Bizler kendimizi Emirdağımıza borçlu hissediyoruz. Hemşehrilerimizi bir araya getirerek, güzel bir sinerji oluşturup yararlı bir çalışmaya imza atabildiysek, bu bize gurur verir. Katılımlarıyla bizleri onurlandıran tüm hemşehrilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Afyonkarahisar'a bağlı Emirdağ Belediye Başkanı Uğur Serdar Kargın da anlamlı organizasyonun başarısına dikkat çekti. Başkan Kargın, "Sayın Ailesi'ne yürekten teşekkür ediyorum. Amacına ulaşan bir organizasyona imza attılar, gerçekten gönülden bir kez daha kutluyorum. Çalıştay son derece verimli geçti. Çalıştay raporları bizlere çok önemli bir yol haritası ortaya çıkardı ve elbetteki bunun gereğini yapacağız. Emirdağlılar olarak hemşehrilerimizde bu birlik ve beraberlik duygusu olduğu sürece, önümüz açık, yolumuz aydınlık olacaktır. Daha yaşanabilir, daha üretken, daha müreffeh ve daha güçlü bir Emirdağ hepimizin ortak hedefidir" şeklinde konuştu.

(SÇ-SÇ-Y)



30.04.2017 16:20:18 TSI

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