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Genç kız av tüfeği ile intihar etti



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Alparslan Ötüken

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de genç kız, av tüfeği ile intihar etti.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi Hakimiyet Caddesi Dadaş Apartmanı'nda meydana gelen olayda anne ve babasının işe gittiği 18 yaşındaki M.K.'nın evde yalnız kaldığı bir sırada av tüfeği ile intihar ettiği öğrenildi. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerinin 18 yaşındaki M.K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrasında polis ekipleri tarafından evde inceleme yapıldı. İncelemenin tamamlanmasının ardından M.K.'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayı haber alan M.K.'nın yakınları, apartman girişinde sinir krizleri geçirdi. Yetkililer, olayla ilgili olarak incelemenin başlatıldığını bildirdi.

(AÖ-



30.04.2017 16:22:32 TSI

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