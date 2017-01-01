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İHH Dörtyol'da 80 yetim çocuğu sevindirdi



(Fotoğraflı)



Necati İvgin

HATAY (İHA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından 80 yetim çocuk giydirildi.

Atatürk Parkı'nda İHH Temsilciliğinin organize ettiği "Yetim Gülerse Dünya Güler Şenliği" yardım etkinliğinde bir araya gelen çocuklar önce parkta bulunan oyuncaklarda gönüllerince eğlendi.

Ardından daha önceden belirlenen kıyafet ve ayakkabı mağazasından istedikleri giysileri alan çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

İHH Dörtyol Temsilcisi Mustafa Salih Alp ise yardımların süreceğini söyledi

(NCT-Y)



30.04.2017 16:30:16 TSI

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