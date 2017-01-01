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Bodrum Malatyalıların ayağına geldi



(Fotoğraflı)



Barış Türel

MALATYA (İHA) - Bodrum Kaymakamlığı himayesinde, Bodrum Tanıtma Vakfı ve Bodrum Belediyesi öncülüğünde oluşturulan ve geçtiğimiz aylarda yola çıkan 'Bodrum Tanıtım Tırı'nın son durağı Malatya oldu.

Türkiye'nin en güzide yerlerinden olan ve ağırladığı turist sayısıyla turizm ekonomisine büyük katkı sağlayan Bodrum'un tarihini, kültürünü ve yöresel ürünlerini Anadolu'ya tanıtmak için Bodrum'dan yola çıkan 'Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı' son olarak Malatya'ya uğradı.

Malatya Park AVM önünde 2 gün boyunca misafirlerini ağırlayacak olan tırda tatil cenneti Bodrum bütün detaylarıyla Malatyalılara tanıtılacak.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tır ve Bodrum'un tanıtım projesi hakkında açıklamalarda bulunan 'Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı' koordinatörü Fikret Hıdır, Bodrum'u Anadolu'ya tanıtmak için il il gezdiklerini ve 21.duraklarının da Malatya olduğunu söyledi.

Anadolu halkının kendilerine yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Hıdır, "Bu aslında insanımızın Bodrum'u ne kadar çok sevdiğini gösteriyor. Bizim amacımız hem Bodrum'u Anadolu'ya tanıtmak hem de fırsat bulup Bodrum'a gidemeyenlere Bodrum'un nasıl bir cennet olduğunu göstermek. Bundan önce 20 il gezdik son durağımız da Malatya oldu. Buraya ilk adım attığımız andan itibaren Malatyalılar bize çok sıcak davrandı. Bodrum ile alakalı çok büyük bir merak var. Biz de elimizden geldiği kadar vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bodrum'un bu kadar merak edilmesi ne kadar önemli ve güzel bir yer olduğunun göstergesidir" şeklinde konuştu.

Hıdır, daha 9 il gezeceklerini aktararak, kendilerini ağırlayan Malatyalıları da Bodrum'da ağırlamak istediklerini söyledi.

(BT-OE-Y)



30.04.2017 17:04:29 TSI

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