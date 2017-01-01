YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Eyyübiye Belediyesinde sabır etkinlikleri devam ediyor

Eyyübiye Belediyesinde sabır etkinlikleri devam ediyor



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Eyyübiye Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Eyyüp Peygamber sabır günleri etkinlikleri, Tasavvuf Musikisi konseri ve tiyatro gösterisiyle devam etti.

Eyyübiye Belediyesi tarafından bu yıl 3.'cüsü düzenlenen Eyyüp Peygamber sabır günleri etkinlikleri dolu dolu devam ediyor. İlk gün 3 dilde sabır duası ve sabır pilavı ile şiir dinletisiyle başlayan etkinliklerin ikinci günü de dopdolu geçti. Eyyübiye Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikler Balıklıgöl Amfi tiyatroda çeşitli gösterilerle sürüyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerin 2. Gününde Beyaz Düşler tiyatro ekibi ile Atik Sahil yönetimindeki Aşkefza tasavvuf musikisi konseri damga vurdu. 7 kişilik Beyaz Düşler tiyatro ekibinin sabır temalı tiyatro gösterisinde Hz. Eyyüp Peygamberin çektiği çile ve sabrı işlendi. Tiyatro gösterisinde vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü. Tiyatro gösterisinin ardından sahneye çıkan Atik Sahil'in tasavvuf musikisi konseri izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

Programın sonunda katılımları ve yoğun ilgilerinden dolayı vatandaşlara teşekkür eden Eyyübiye Belediye Başkan Yardımcısı Necmettin Sağlam, tiyatro ekibine Şanlıurfa'ya özgü hediye verdi.Başkan Yardımcısı Sağlam," bu gösteriden dolayı emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten muhteşem bir gösteriydi. Rabbim böylesine anlamlı nice gösterileri sunmayı nasip etsin. Ben tekrardan emeği geçen herkese tekrardan teşekkür ederim" diye konuştu.

(AK-OE-Y)



30.04.2017 17:07:22 TSI

NNNN

