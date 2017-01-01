30 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çiftçi'den Şanlıurfa'ya davet

30 Nisan 2017 Pazar, 17:25
Çiftçi'den Şanlıurfa'ya davet
Çiftçi'den Şanlıurfa'ya davet

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, katıldığı özel bir programında turizm ağırlıklı olmak üzere yapılan tüm yatırımları anlatarak, tarih meraklılarını Şanlıurfa'ya davet etti.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, özel bir televizyon programına katıldı. Şanlıurfa'daki değişimi ve gelişimi aktaran Başkan Çiftçi, gerçekleştirilen yatırımları anlatarak şehrin her geçen gün daha da ilerleme kaydettiğini söyledi.
12 bin yıllık geçmişe sahip Şanlıurfa'nın her alanda hak ettiği yere gelebilmesi için yoğun çalışma içerisinde olduklarını dile getiren Başkan Çiftçi, ulaşımdan turizme, sosyal donatılardan yeşil alan çalışmalarına kadar her türlü detayı uzman bir kadro ile ele aldıklarını belirtti. Turizm bakımından kentin tarihi dokusunu korumak amacıyla çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerinin altını çizen Başkan Çiftçi, Kale Eteği Projesi, Kızılkoyun Projesi, Barutçu Hanı Restorasyonu, Harran ve Halfeti başta olmak üzere tüm ilçelerdeki ören yerlerine gerekli önemi verdiklerini ifade etti.
Çiftçi, "yeşiller içinde bir Şanlıurfa hedefliyoruz"
Son iki yıl içerisinde yeşil alanlara ek olarak 500 bin metrekarelik ek yeşil alan kazandırdıklarını da sözlerine ekleyen Çiftçi, "Büyükşehir Belediyesi olarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını Türkiye ortalamasının üzerine çıkarmayı amaçlıyoruz. Toplam 1 Milyon 861 Bin metrekarelik alandan oluşan GAP Vadisi Projesi ile şehrin; eğlence, dinlenme ve sportif faaliyet alanlarını oluşturuyoruz. Bunun yanı sıra şehir içerisindeki ulaşım sorununu çözmek için geleceği baz alan çalışmalar gerçekleştiren kadromuz, köprülü kavşaklar, çelik köprüler ve yeni bulvarlar açarak trafik sorunu olmayan bir Şanlıurfa için gayret sarf ediyor. Bunun yanı sıra doğayı koruyan yatırımlarımız arasında olan Katı Atık Bertaraf Tesisleri sayesinde katı atıktan enerji üretimine başladık. Şanlıurfa kent merkezi ve 10 ilçeden toplanan katı atıkları ayrıştırılarak enerji üretimi yapan tesisler tam kapasite çalışarak geri dönüşümü gerçekleştiriyor. Öte yandan hayata geçirilen su arıtma tesisi çalışmalarımız da devam ediyor. Atık Su Arıtma Tesisinin tamamlanmasının ardından 800 binin üzerinde nüfusun atık suyu doğaya arıtılmış bir şekilde kazandırılacak" dedi.
Konuşmasında kadınlara yönelik çalışmalara da değinen Çiftçi, "Bünyemizde yer alan 8 Kadın destek Merkezinde kadınların el becerilerini geliştirmek ve onları iş sahibi yapmak için eğitim kurslarının yanı sıra hizmete sunduğumuz Hamarat Eller Çarşısı sayesinde kadınlarımız aile bütçelerine katkı sunmaya başladı. İçerisinde Sanat Galerisi, El Sanatları Ürünleri, Yöresel Ürünler, Mutfak, Kafeterya ve Çocuk Oyun Merkezi olmak üzere 6 sosyal bölümden oluşan tesis yerli ve yabancı turistlerin de yoğun ilgisini gördü" ifadelerini kullandı.
(AK-OE-Y)

30.04.2017 17:34:25 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Eyyübiye Belediyesinde sabır etkinlikleri devam ediyor
YEREL

EYYÜBİYE BELEDİYESİNDE SABIR ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR
Traktörle tarlaya 30 metrelik aşk yazıp yanına kalp çizdi
YEREL

TRAKTÖRLE TARLAYA 30 METRELİK AŞK YAZIP YANINA KALP ÇİZDİ
Bisiklet tutkunları Şanlıurfa'da yarıştı
YEREL

BİSİKLET TUTKUNLARI ŞANLIURFA'DA YARIŞTI
Suriyelilerden terör örgütüne tepki
YEREL

SURİYELİLERDEN TERÖR ÖRGÜTÜNE TEPKİ
Şanlıurfaspor yara aldı
YEREL

ŞANLIURFASPOR YARA ALDI

Bici bici tatlısı tezgahlardaki yerini aldı
YEREL

BİCİ BİCİ TATLISI TEZGAHLARDAKİ YERİNİ ALDI
Haliliye tiyatro grubunun duvarların ötesi gösterimi beğeni topladı
YEREL

HALİLİYE TİYATRO GRUBUNUN DUVARLARIN ÖTESİ GÖSTERİMİ BEĞENİ TOPLADI
Hudut karakollarına saldırılara tepkiler
YEREL

HUDUT KARAKOLLARINA SALDIRILARA TEPKİLER
TED Koleji anaokulu öğrencilerine oyuncak hediye etti
YEREL

TED KOLEJİ ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE OYUNCAK HEDİYE ETTİ
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı
YEREL

ŞANLIURFA'DA TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/PYD şüphelisi gözaltına alındı
YEREL

ŞANLIURFA'DA TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/PYD ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI
MHP Siverek'te Mustafa Fettahlı güven tazeledi
YEREL

MHP SİVEREK'TE MUSTAFA FETTAHLI GÜVEN TAZELEDİ
Demirkol Kut'ül Amare zaferini kutladı
YEREL

DEMİRKOL KUT'ÜL AMARE ZAFERİNİ KUTLADI
Şanlıurfa'da Ödüllü bisiklet yarışı başlıyor
YEREL

ŞANLIURFA'DA ÖDÜLLÜ BİSİKLET YARIŞI BAŞLIYOR
Ceylanpınar Belediyesi araç filosunu güçlendirdi
YEREL

CEYLANPINAR BELEDİYESİ ARAÇ FİLOSUNU GÜÇLENDİRDİ
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yatırımlarına 2017'de de devam ediyor
YEREL

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARINA 2017'DE DE DEVAM EDİYOR
Sabir etkinlikleri şiir dinletisiyle devam etti
YEREL

SABİR ETKİNLİKLERİ ŞİİR DİNLETİSİYLE DEVAM ETTİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Gariplikler ülkesi Çin
YAŞAM

110 BİN DOLARLIK OTOMOBİLE 4 TON PARA VERDİ!

 1
  • 2 İşte Müge Anlı'nın makyajsız hali...
  • 3 Yüzde 100 yerli...
  • 4 O an kare kare görüntülendi!