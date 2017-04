YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çiftçi'den Şanlıurfa'ya davet

ŞANLIURFA (İHA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, katıldığı özel bir programında turizm ağırlıklı olmak üzere yapılan tüm yatırımları anlatarak, tarih meraklılarını Şanlıurfa'ya davet etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, özel bir televizyon programına katıldı. Şanlıurfa'daki değişimi ve gelişimi aktaran Başkan Çiftçi, gerçekleştirilen yatırımları anlatarak şehrin her geçen gün daha da ilerleme kaydettiğini söyledi.

12 bin yıllık geçmişe sahip Şanlıurfa'nın her alanda hak ettiği yere gelebilmesi için yoğun çalışma içerisinde olduklarını dile getiren Başkan Çiftçi, ulaşımdan turizme, sosyal donatılardan yeşil alan çalışmalarına kadar her türlü detayı uzman bir kadro ile ele aldıklarını belirtti. Turizm bakımından kentin tarihi dokusunu korumak amacıyla çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerinin altını çizen Başkan Çiftçi, Kale Eteği Projesi, Kızılkoyun Projesi, Barutçu Hanı Restorasyonu, Harran ve Halfeti başta olmak üzere tüm ilçelerdeki ören yerlerine gerekli önemi verdiklerini ifade etti.

Çiftçi, "yeşiller içinde bir Şanlıurfa hedefliyoruz"

Son iki yıl içerisinde yeşil alanlara ek olarak 500 bin metrekarelik ek yeşil alan kazandırdıklarını da sözlerine ekleyen Çiftçi, "Büyükşehir Belediyesi olarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını Türkiye ortalamasının üzerine çıkarmayı amaçlıyoruz. Toplam 1 Milyon 861 Bin metrekarelik alandan oluşan GAP Vadisi Projesi ile şehrin; eğlence, dinlenme ve sportif faaliyet alanlarını oluşturuyoruz. Bunun yanı sıra şehir içerisindeki ulaşım sorununu çözmek için geleceği baz alan çalışmalar gerçekleştiren kadromuz, köprülü kavşaklar, çelik köprüler ve yeni bulvarlar açarak trafik sorunu olmayan bir Şanlıurfa için gayret sarf ediyor. Bunun yanı sıra doğayı koruyan yatırımlarımız arasında olan Katı Atık Bertaraf Tesisleri sayesinde katı atıktan enerji üretimine başladık. Şanlıurfa kent merkezi ve 10 ilçeden toplanan katı atıkları ayrıştırılarak enerji üretimi yapan tesisler tam kapasite çalışarak geri dönüşümü gerçekleştiriyor. Öte yandan hayata geçirilen su arıtma tesisi çalışmalarımız da devam ediyor. Atık Su Arıtma Tesisinin tamamlanmasının ardından 800 binin üzerinde nüfusun atık suyu doğaya arıtılmış bir şekilde kazandırılacak" dedi.

Konuşmasında kadınlara yönelik çalışmalara da değinen Çiftçi, "Bünyemizde yer alan 8 Kadın destek Merkezinde kadınların el becerilerini geliştirmek ve onları iş sahibi yapmak için eğitim kurslarının yanı sıra hizmete sunduğumuz Hamarat Eller Çarşısı sayesinde kadınlarımız aile bütçelerine katkı sunmaya başladı. İçerisinde Sanat Galerisi, El Sanatları Ürünleri, Yöresel Ürünler, Mutfak, Kafeterya ve Çocuk Oyun Merkezi olmak üzere 6 sosyal bölümden oluşan tesis yerli ve yabancı turistlerin de yoğun ilgisini gördü" ifadelerini kullandı.

