YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Orhun Derneği, 3 Mayıs Türkçülük Günü'nün 72. yıldönümü için yürüdü

Orhun Derneği, 3 Mayıs Türkçülük Günü'nün 72. yıldönümü için yürüdü



(Fotoğraflı)



Muhammed Emin Beytul

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de Orhun Derneği, 3 Mayıs Türkçülük Günü'nün 72. yıldönümü sebebiyle 2 Eylül Caddesi'nden başlayıp Adalar mevkiinde son bulan bir yürüyüş düzenledi.

Yürüyüş sonrası Orhun Derneği adına bir basın açıklaması yapan Anıl Kalkan, Türkçülük Günü'nün önemine vurgu yaparak, "Hem Türkçülükte ilk hareket, hem de Cumhuriyet tarihinde ilk sivil yürüyüş olan '3 Mayıs 1944 Ankara Nümayişi' ve aynı isimle anılan 'Türkçülük-Turancılık Davası', burada toplanma amacımızdır. 3 Mayıs hareketi bir matem veya bir bayram günü değil, Türkçülerin dostla düşmanı ayırt ettiği tarihtir. Bu yüzden Türkçüler için asla bir son değil, tam aksine bir başlangıçtır" ifadelerini kullandı.

3 Mayıs 1944'te yapılan işkencelere dikkat çeken Kalkan, "Onlarca düşünür ve bilim adamının, sadece yazı yazmak suçundan işkencelere maruz kaldığı, yürüyüş tertip eden birkaç bin meçhul Türk gencinin de şiddetle bastırıldığı 3 Mayıs'ı anmak bize yolbaşçı Nihal Atsız'ın vasiyetidir. Öyleyse 73 senesinin ardından bir kere daha görüyoruz ki; biz Nihal Atsız'ın talebesi olmakla iftihar ederiz" dedi.

(MEB-ÖZ-Y)



30.04.2017 17:49:47 TSI

NNNN

