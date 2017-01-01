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Nilüfer'de Çocuk Şenliği sevinci



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Balat Atatürk Ormanı'nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen Nilüfer Çocuk Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe katılan çocuklar yeni arkadaşlıklar kurarak gönüllerince eğlendi.

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen Nilüfer Çocuk Şenliği, Balat Atatürk Ormanı'nda düzenlendi. Bursa'nın dört bir yanından gelen çocukların ve ailelerinin yer aldığı şenlik renkli görüntülere sahne oldu. Çocukların gönüllerince eğlendiği şenliğe Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de katıldı.

Çocukların sevgi dolu bir dünya kuracaklarına inandıklarını söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir kez daha yürekten kutluyorum. Biz çocuklarımızı ne kadar iyi yetiştirirsek, onları bilimin ışığında, bir müzik aletiyle, spor dalıyla ve güzel sanatlar alanında bir dal ile buluşturursak Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyetler seviyesine yükselmemiz o zaman mümkün olacaktır. O büyük lider çocuklara çok önem vermiştir ve bizler de Nilüfer Belediyesi olarak çocuklarımıza, gençlere, kadınlara ve her yaştan insana özel önem ve ilgi gösteriyoruz. Çünkü geleceğimiz olan çocukların iyi yetişmesi, gelecekte bizleri yönetecek olan çocukların nitelikli yetişmeleri bizlerin en büyük arzusudur. Çocuklarımızı karar süreçlerine dahil ediyoruz, onların haklarını kendilerinin sahiplenmesini arzu ediyoruz. Çocuklarımıza güveniyoruz. Onlar çok önemli bir kuşak ve interneti bizler gibi sonradan görmediler. Onlar farklı bir kuşak. İleride onların dünyayı ve ülkemizi değiştireceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Nilüfer'de çocukların karar süreçlerine katıldıklarını kaydeden Bozbey, Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi'nin Nilüfer'e iki farklı tasarım kazandırdığını söyledi. Bozbey, "Nilüferli çocukların bir araya gelerek bir güç oluşturması bizim için önemli. Nilüfer'de iki farklı tasarım yaptılar. Bir tanesi İhsaniye Mahallesi'nde bulunan Oyun Engel Tanımaz Parkı ve bir diğeri ise Çamlıca Mahallesi'nde önümüzdeki hafta perşembe günü açılışını yapacağımız Çocuk Sokağı. Ben Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyelerimizi kutluyorum" dedi.

Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Eda Toksöz de konuşmasında çocuklar olarak büyüklerden taleplerini dile getirdi. Toksöz, "Bizim için çalışın, çalışın ki bu ihlaller sona ersin. Bizler Atamızın dediği gibi geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığıyız. Işığımızı söndürmeyin. Biz Nilüfer'in çocukları, haklarımızı biliyoruz. Sizin de bu haklara saygılı olmanızı ve hak ihlallerine karşı gereken tüm düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Nilüfer Çocuk Şenliği'nin açılış konuşmalarının ardından, Nilüfer'in Akçalar Mahallesi'nde çocuklar tarafından oluşturulan ritim grubu sahne aldı. Nilüfer Halk Dansları Çocuk Grubu'nun gösterilerinin de yer aldığı Nilüfer Çocuk Şenliği'nde çocuklar karaoke yarışmasında hünerlerini sergiledi. Pantomim gösterisini büyük bir ilgiyle izleyen minikler, çocuk şarkıları seslendiren Şubadap grubunun şarkılarıyla kendilerinden geçti. Drama Atölyesi, Ritim Atölyesi, Rozet Atölyesi, Maske Atölyesi, Ayraç Atölyesi, Ekolojik Tarım Atölyesi ve Çiçek Atölyesi'nin yer aldığı etkinliklere de katılan çocuklar, oyunlar oynayarak dünyaya barış ve kardeşlik mesajı verdi.

Nilüfer Çocuk Şenliği'ne katılan çocuklar halat çekme, yakar top, ortada sıçan, istop, mendil kapmaca, "Acaba Neyim?" oyunu, zumba, balon katlama, hulahop, kutu oyunu, elma yarışı ve sokak oyunları oynadı.

(SO-Y)



30.04.2017 17:51:32 TSI

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