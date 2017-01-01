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Kulu METEM'e CNC Freze tezgahı getirildi



(Fotoğraflı)



Ömer Keleş

KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından organize edilen, Gebze Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve TÜBİTAK'a yönelik yapılan ziyarette bir şirket tarafından bağışlanan CNC Freze Tezgahı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM)'ne getirildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, Kulu METEM'de üretim amaçlı Gebze OSB ve TÜBİTAK'a yönelik düzenlenen ziyarette Akım Metal İşletmesi sahibi Mustafa Böyet tarafından bağış sözü verilen CNC Freze Tezgahının getirildiğini söyledi. Vaktin üretim vakti olduğunu ifade eden Kaymak, öğretmenlere üretim noktasında çalışmaları hızlandırmaları talimatı verdi. Şuana kadar öğrencilerin sadece staj için gittikleri işletmelerde CNC Tezgahta çalışma imkanı bulduğunu ifade eden Kaymak, bu vesileyle öğrencilerin okulda CNC Tezgahı ile çalışarak mezuniyet sonrası işletmelere daha donanımlı ve tercih edilen eleman olarak girme şansını yakalayacaklarını kaydetti. İşletmenin ayrıca Kulu METEM'den, makineyi kullanmayı bilen 30 öğrenciye hem staj hem istihdam sözü verdiğini de aktaran Kaymak, süreci başından beri organize ve takip ettiğini dile getirdi. Kaymak, CNC tezgahını Kulu'ya bağışlayan AKIM Metal Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Böyet'e, Ar-Ge Direktörü Emin Akkaya'ya, Nakliye noktasında lojistik destek sağlayan Kulu Belediyesi'ne teşekkür etti.

CNC Tezgah ile birlikte kısa sürede daha fazla ürün üretilebilecek. Otomasyon sistemi ile farklı tasarım ürünler üretme imkanı bulacak olan CNC Tezgahı METEM'de öğretmenler ve öğrenciler tarafından sevinçle karşılandı.

(ÖK-AH-Y)



30.04.2017 18:09:38 TSI

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