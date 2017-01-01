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Uşak'ta drift festivali



(Fotoğraflıp)



Bayram Keleş

UŞAK (İHA) - Uşak Belediyesi Süpermoto Yarış ve Antrenman sahası bugün kelimenin tam anlamıyla Uşaklıların akınına uğradı. Yarış sezonunun açılış dolayısıyla Uşak'ta ilk defa düzenlenen drift festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Kayseri, Eskişehir ve İstanbul'dan gelen driftçiler Uşaklı izleyicilere adrenalin dolu saatler yaşattı. Tribünlere sığmayan seyirciler pistin etrafını da doldurdu.

Uşak'ta motor sporlarıyla ilgili olarak organizasyonlar düzenleyen Türkiye Motosiklet Federasyonu Temsilcisi ve Motor Sporları Eğitmeni Elektronik Mühendisi Mümtaz Pak konuyla ilgili olarak şunları söyledi; " Bu organizasyonları Uşak Belediyesinin ve kulübümüzün destekleriyle yapıyoruz. Bunun dışında oğlum yarıştığı için sürekli yarışların içindeyiz. Asrın Rodi Pak 16 yaşında bir Avrupa Şampiyonu. İki yıldır da pistlerde Kenan ağabeyi ile birlikte boy gösteriyor. Uşak Belediye Spor adına yarışıyor. Uşaklı olmaktan ve böyle bir pistimizin olmasından son derece gururluyuz.

Bugün çok güzel bir motor sporları antrenmanı günü geçiriyoruz. Drift sporcularımız, Carting sporcularımız ve Motor sporcularımız burada idman yapıyorlar halka açık bir şekilde. Tüm Uşak halkı inanılmaz bir ilgiyle izliyorlar. Bu pistte böyle bir organizasyon gerçekleştiği için çok mutluyuz. İnanılmaz bir seyirci potansiyeli var. Çok coşkulu enerji dolu, bu enerji sporculara da yansıyor ve herkes çok mutlu. Bu pistin kıymetini çok iyi bilmek lazım. Arkadaşlarımızı caddelerde değil pistlerde gazlamaya davet ediyoruz. Kendinizi gelin bu pistlerde geliştirin. İçinizdeki adrenalini buralarda atın. Hiçbir riski olmadan tehlikeye atılmadan caddeleri bırakıp pistlerde gelin çalışın diyoruz. Tek ihtiyaç doğru kıyafet ve doğru aracınız olsun, tüm Türkiye'yi buraya bekliyoruz."

Programda Şampiyon sporcu Asrın Rodi Pak da bir gösteri yaptı.

(BK-MB-Y)



30.04.2017 18:11:17 TSI

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