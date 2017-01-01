30 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Çınarcık köyü hayrı yapıldı

30 Nisan 2017 Pazar, 18:06
Çınarcık köyü hayrı yapıldı
Çınarcık köyü hayrı yapıldı

(Fotoğraflı)

Sevdanur Şahin
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Çınarcık köyünde geleneksel köy hayır yemeği düzenlendi.
Yenice ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Çınarcık köy camiinde Kuran-ı Kerim ve mevlidi şerif okumasının ardından köy meydanında toplanan 3 bin kişiye 30 tava taskebabı, pilav ve tatlı ikram edildi. Geleneksel köy hayır yemeğine Çan ve Yenice ilçesinden gelen vatandaşlar ile çevre köy halkları katıldı. Köy muhtarı Özkan Turna "Köy halkı olarak düzenlemiş olduğumuz geleneksel köy hayır yemeğine katılanlara teşekkür ederim" dedi.
(GD)

30.04.2017 18:13:26 TSI
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