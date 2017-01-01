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Hasarlı binaların tespiti tamamlandı



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi tarafından bir süre önce başlatılan depremde hasar gören yapıların güncelleme çalışması tamamlandı.

İzmit Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Zemin Araştırma Birimince 17 Ağustos 1999 Kocaeli ve 12 Kasım 1999 Düzce depremlerinde hasar gören binaların son durumuyla ilgili güncelleme çalışması başlatılmıştı.

Başlatılan hasarlı yapıların güncellenmesiyle ilgili olarak da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün de talepte bulunduğunu söyleyen İzmit Belediyesi yetkilileri, "Gölcük ve Düzce depremlerinde hasarlı hale gelen yapıların son durumuyla ilgili 2012 yılında tamamlanan incelememizin ardından yeniden bir araştırma başlatmıştık. Belediyemiz sınırları içerisindeki tüm mahalle ve köylerde titiz bir inceleme yaparak hasarlı yapıların son durumunu belirledik. Çalışma sırasında depremde hasar gören binalardan bir kısmının yıkılarak yerine yeni binalar yapıldığını da tespit ettik Mart ayı itibariyle tamamladığımız çalışma sonucunda belediyemiz sınırları içerisinde 267 adet orta hasarlı (onarılmayan) ve 18 adet de ağır hasarlı bina olduğunu gördük. Sonuçları da ilgili kurumlara bildirdik" dediler.

(İG-RFK-Y)



30.04.2017 18:31:18 TSI

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