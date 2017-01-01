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Çocuk Senfoni Orkestrası Belçika'da



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası, Belçika'nın Neerpelt kentinde konser çalışmalarına başladı.

Bu yıl 65'incisi düzenlenen Neerpelt Avrupa Genç Müzisyenler Festivaline katılmak için Belçika'nın Neerpelt kentine gelen Tepebaşı Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası, Sint-Hubertus College Parketzaal'da, ritim metodları eğitmeni Richard Filz ile eğlenceli bir ortamda çalışmalarına başladı. 'Teambuilding Workshop' başlığı altında Danimarka, Çin ve Macaristan'dan gelen çocuklarla birlikte büyük bir grup oluşturan Tepebaşı'nın çocukları, Richard Filz ile vücut perkisyonu çalıştı. Farklı dillerde ve farklı kültürlerde olmalarına rağmen yaklaşık 250 çocuk, vücut perkisyonu hareketleriyle bir bütün oldu. Danimarka, Çin ve Macaristan'dan gelen çocuklarla da tanışma fırsatı bulan Tepebaşılı çocuklar, yeni arkadaşlıklar edindi.

Verdiği eğitim hakkında bilgi veren Richard Filz, "Çok eğlenceli bir çalışmaydı. Vücut perkisyonu ile farklı kültürden ve dillerden olan çocuklar bir arada müzik yapabiliyor. Ayrıca perkisyon, beraber müzik yapabilmenin en kolay yollarından biri" ifadelerini kullandı.

Festivale katılan tüm çocuklar, Neerpelt sokaklarına kortej yaparak, festivali tüm Neerpelt'e duyurdu. Bu sayede de Neerpelt'i daha fazla görme fırsatı bulan çocuklar, konserlerini 'Jüri Performansı' adı altında, 1 Mayıs'ta, Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakçı'nın katılımları ile gerçekleştirecek.

Öte yandan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrasını Belçika'da da yalnız bırakmayarak, festivaldeki konserde yanlarında olacak.

(MEB-MK-Y)



30.04.2017 18:37:48 TSI

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