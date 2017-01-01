hlat'ta trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

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Ahlat'ta trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

(Fotoğraflı)

Serdar Adıyaman

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İbrahim Tunç yönetimindeki 13 EA 855 plakalı araç, Tatvan-Ahlat karayolunda henüz belirlenemeyen bir sebeple yoldan çıkarak Van Gölü'ne uçtu. Kazada araç sürücüsü İbrahim Tunç (66) yaşamını yitirirken, kamyonette bulunan gelini Aygül Tunç ile torunları Yakup ve Elif Hazal Tunç yaralandı.

Yaralılar Tatvan Devlet Hastanesine sevk edilirken olayla ilgili araştırma başlatıldığı bildirildi.

(SAD-ATL-DK)



30.04.2017 19:07:26 TSI

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