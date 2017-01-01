Bafra'da 1 kişi bıçakla yaralandı
(Fotoğraflı)
Ahmet Şükrü Uluçay
SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi bıçakla yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, 112 Acil ekiplerine Çetinkaya Köprüsü'nde 1 kişinin bıçaklandığı ihbarı yapıldı. Olay yerine giden 112 ekipleri Mehmet Dilek (23) isimli şahsı bıçaklanmış halde buldu. Vücuduna aldığı 5 bıçak darbesiyle yaralanan şahıs, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları araştırmada 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
(ŞU-SLH-Y)
30.04.2017 20:25:22 TSI
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