30 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Bafra'da 1 kişi bıçakla yaralandı

30 Nisan 2017 Pazar, 20:16
Bafra'da 1 kişi bıçakla yaralandı
Bafra'da 1 kişi bıçakla yaralandı

(Fotoğraflı)

Ahmet Şükrü Uluçay
SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi bıçakla yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, 112 Acil ekiplerine Çetinkaya Köprüsü'nde 1 kişinin bıçaklandığı ihbarı yapıldı. Olay yerine giden 112 ekipleri Mehmet Dilek (23) isimli şahsı bıçaklanmış halde buldu. Vücuduna aldığı 5 bıçak darbesiyle yaralanan şahıs, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları araştırmada 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
(ŞU-SLH-Y)

30.04.2017 20:25:22 TSI
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