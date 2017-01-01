30 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Uşak'ta ulusal çapta fotoğraf yarışması

30 Nisan 2017 Pazar, 20:37
Uşak'ta ulusal çapta fotoğraf yarışması
Uşak'ta ulusal çapta fotoğraf yarışması

(Fotoğraflı)

Ertunç Öztürk
UŞAK (İHA) - Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğunun 2015 yılından bu yana düzenlediği fotoğraf yarışmalarının üçüncüsü ilk kez ulusal ölçekte gerçekleşecek.
Tema olarak "iletişim"in belirlendiği, Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinin, İletişim ve Güzel Sanatlar Fakültelerinde öğrenim gören öğrencileri kapsayan yarışmanın son başvuru tarihi 2 Mayıs 2017. Başvuruların, iletisimtoplulugu@usak.edu.tr adresi üzerinden yapılacağı yarışmanın seçici kurulunda fotoğraf sanatçıları Tahir Ün, Onur Tatar ve Dursun Yartaşı'nın yanı sıra, Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Şirin Özkesici ve Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Salih Tiryaki yer alıyor.
Birincilik ödülünün 500 TL, ikincilik ödülünün 300 TL, üçüncülük ödülünün ise 200 TL olarak belirlendiği yarışmada ön elemeyi geçen yapıtlar Uşak Üniversitesinin sergi salonunda sanatseverlerle buluşacak. Ödül töreninin 17 Mayısta gerçekleşecek.
(EÖ-MB-Y)

30.04.2017 20:45:44 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Uşak'a yeni zaferler için yeni salon
YEREL

UŞAK'A YENİ ZAFERLER İÇİN YENİ SALON
112'den yardım isteyen kişinin cesedinin bulunması
YEREL

112'DEN YARDIM İSTEYEN KİŞİNİN CESEDİNİN BULUNMASI
Uşak'ta drift festivali
YEREL

UŞAK'TA DRİFT FESTİVALİ
Uşak'ta &quot;Drift Festivali&quot; düzenlendi
YEREL

UŞAK'TA "DRİFT FESTİVALİ" DÜZENLENDİ

Uşaklı Aşçılar 2. Gastronomi Buluşmasında
YEREL

UŞAKLI AŞÇILAR 2. GASTRONOMİ BULUŞMASINDA
USDEM'den birlik ve beraberlik konseri
YEREL

USDEM'DEN BİRLİK VE BERABERLİK KONSERİ
Uşak'ta zincirleme trafik kazası
YEREL

UŞAK'TA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI
GÜNCELLEME - Uşak'ta 112'den yardım isteyen kişinin cesedi bulundu
YEREL

GÜNCELLEME - UŞAK'TA 112'DEN YARDIM İSTEYEN KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU
Uşak'ta kayıp kişi aranıyor
YEREL

UŞAK'TA KAYIP KİŞİ ARANIYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Gariplikler ülkesi Çin
YAŞAM

110 BİN DOLARLIK OTOMOBİLE 4 TON PARA VERDİ!

 1
  • 2 İşte Müge Anlı'nın makyajsız hali...
  • 3 Yüzde 100 yerli...
  • 4 O an kare kare görüntülendi!