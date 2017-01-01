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Anamur'da "Kardeş Kentler Parkı" açıldı

30 Nisan 2017 Pazar, 22:20
Anamur'da "Kardeş Kentler Parkı" açıldı
Anamur'da "Kardeş Kentler Parkı" açıldı

(Fotoğraflı)

Özcan Günger
MERSİN (İHA) - Anamur Belediyesi tarafından yapılan Kardeş Kentler Parkı törenle hizmete açıldı.
Yeşilyurt Mahallesi'ndeki parkın açılışına Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, Bingen Belediyesi Kültür Müdürü Dieter Glaab ile Anamur, Bingen ve Girne belediyesinden yetkililer katıldı.
Protokol üyelerinin barış güvercini uçurmasıyla başlayan tören, Anamur Belediyesi Konservatuvarı halk oyunları gösterisi ve belediye mehteran takımının gösterisi ile sürdü. Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçıları da türküler seslendirdiler.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, güvercinlerin başarı ve umudu simgelediğini belirterek, "Biz de buraya zeytin dalının tüm dünyada barışı simgelemesi ve bütün dinlerde kutsal kabul edilmesi nedeniyle 3 zeytin fidanı getirdik. Bu fidanlar ileride büyüyecek ve çocuklarımız burayı ziyaret ettiğinde gölgesinde oturacaklar. Gelecek nesiller bugün attığımız adımın devamını getirecekler. Sizlere Girne halkının selamını getirdim" dedi.
Güngördü, Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe'ye bir kapı minyatürü hediye ederek, "KKTC'nin merhum kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kendi çektiği fotoğraflardan oluşan 'Kapılar' adlı kitabından esinlenerek böyle bir hediye sunmak istedim. Ayrıca bu kapının iki kardeş şehir arasında daima açık kalmasını istiyoruz" diye konuştu.
KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu da Anamur ile Girne'nin birçok ortak özelliği olduğunu ifade ederek, "Biz zaten kardeştik. Şimdi bu anlaşma ile kardeşliğimizi pekiştirdik. Kıbrıs Türk Halkı için Mersin çok önemli bir şehirdir. Birincisi Kıbrıs Barış Harekâtı'ndaki önemi diğeri ise ambargolar nedeniyle KKTC'nin dünyaya açılan tek ticaret kapısı olan Mersin Limanı'nıdır. Anamur halkı da KKTC Su Temin Projesi kapsamında suyunu bizimle paylaşmıştır. Bunun için Anamur halkına teşekkür ediyoruz. Burada bulunduğumuz süre içinde Almanya'dan gelen misafirlerle de tanışma fırsatı bulduk. Kardeş şehirler siyaseti bir kenara bırakarak başta turizm olmak üzere projeler geliştirip çalışmalıdır" diye konuştu.
Bingen Belediyesi Kültür Müdürü Dieter Glaab ise Bingen kentinin simgelerinden olan Fare Kulesi'ni Anamur'da görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Fare Kulesi'nin dünyadaki tek modeli Anamur'daki bu parkta. Bu park, Anamur'u ziyaret eden turistlerin ilgisini çekecektir. Bingen'liler Anamur'a geldiklerinde kendilerini yalnız hissetmeyecekler. İleride çok güzel projeler gerçekleştireceğimize inanıyor ve misafirperverliğiniz için sizlere kalpten teşekkür ediyorum."
Glaab, Bingen belediye binasını oluşturan taşlardan yapılmış bir Fare Kulesi minyatürünü, Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe'ye verdi.
Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe de Türklerin yoğun yaşadığı Almanya, Türk Cumhuriyetlerinden bir kent ve KKTC'den bir kent ile kardeş şehir protokolleri yapma hedefiyle başladıkları çalışmalarda 6 yıl önce Bingen ile Kardeş Şehir olduklarını söyledi.
Bingen'in Ren nehrinin iki yakasında kurulmuş, tarihi yapıları ve doğasıyla çok güzel bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Türe, "Bingen'de bin 500 Türk yaşıyor. Kardeş şehir protokolünü imzaladıktan sonra birlikte çok güzel projelere imza attık. Bundan sonra da çalışmalarımız ve işbirliğimiz devam edecek" dedi.
Daha sonra Girne ve Şemkir ile de kardeş kent protokolleri imzaladıklarını belirten Türe, "Yeni kardeş şehirlerimizle de işbirliği yaparak, aktif, dinamik bir şekilde ilişkilerimizi sürdürerek, bu kardeşlikleri gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Bu park da kardeşliğimizin simgesi olacak" diye konuştu.
Anamurlulara da hitap eden Türe, "Bundan sonra her ay bir açılışımız olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz'ın da desteğiyle projelerimizi tamamlıyoruz. Önümüzdeki ay Bahçelievler Spor Parkı, sonra Köşekbükü Mağarası, daha sonra da düğün salonu ve tenis kortları projelerinin açılışlarını yapacağız. Çarıklar, Karadere, Ören'de spor parkları yapacağız. Atatepe projesine de başlayacağız. Bunların hepsinin planlamaları yapıldı. Kıt imkânlarla Anamur'un kaliteli bir şehir olması için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Anamur halkının bizi sevdiğini ve güvendiğini biliyoruz. Bu güvenin ve sevginin sürmesini diliyoruz" şeklinde konuştu.
Türe, konuşmasının ardından Kardeş Kentler Parkı'nın yapımında emeği geçen belediye personeline teşekkür belgesi takdim etti.
Daha sonra Kardeş Kentler Derneği Başkanı Akif Altınbıçak da Bingen'den Anamur'a sık sık gelerek ilçede uzun süre kalan Marionetta-Wolter Kronebach çiftine teşekkür belgesi takdim etti.
Protokol üyelerinin açılış kurdelesini kesmesinin ardından zeytin ve harnup fidanı dikimi gerçekleştirildi. Tören, Şafak Küçükderya ve ekibinin müzik dinletisinin ardından Anamur Belediyesi Türk halk müziği sanatçıları konseri ile sona erdi.
(OZC-ÖZ-Y)

30.04.2017 22:28:31 TSI
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