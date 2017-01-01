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Uşak'ta kötü kokuya neden olan çöp konteynırları değiştiriyor

30 Nisan 2017 Pazar, 22:40
Uşak'ta kötü kokuya neden olan çöp konteynırları değiştiriyor
Uşak'ta kötü kokuya neden olan çöp konteynırları değiştiriyor

(Fotoğraflı)

Ertunç Öztürk
UŞAK (İHA) - Uşak Belediyesi, kent merkezinde kötü koku oluşmaması, görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi ve çöplerin daha düzenli olarak toplanması için, yeni nesil konteynırları farklı noktalara yerleştiriyor.
Uşak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, pilot bölge olarak belirlenen, İzzettin Çalışlar, Yavuz Sultan Selim, Alparslan Caddesi, Atapark çevresi ve Müjde Sokak'a 3 bin litrelik modern çöp konteynırlarını koydu.
Kapakları pedalla açılan yeni nesil çöp konteynırlarını, zaman içinde kentin her noktasına yayacaklarını ifade eden Temizlik İşleri Müdürü İsmail Ünal, "Şehrimiz Evimiz, Temizliği Önceliğimiz" sloganıyla hareket ettiklerini belirtti. İsmail Ünal, "Yeni nesil konteynırlarımız sayesinde kötü koku ve sızıntı tamamen önleniyor. Hem görüntü hem de kullanım açısından elverişli olan konteynırlarımızı, her noktaya monte edeceğiz. Bu dönemki çalışmamaız kapsamında şu an için 80 yeni nesil konteynırı ilimizin ihtiyaç duyduğu noktalara yerleştirdik" dedi.
Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan da, söz konusu çalışmanın çevre ve sağlık açısından yararlar sağlayacağına değindi. Cadde ve sokakların kentin ortak noktası olduğunu ifade eden Başkan Cahan, "Kendi evimize gösterdiğimiz özen, ilimiz için de geçerli. Kötü koku ve görüntüden zaman zaman vatandaşlarımız muzdarip oluyordu. Özellikle yaz dönemlerinde, eski nesil konteynırlardan çıkan koku, halkımızı rahatsız ediyor. Bu sorunun önüne tamamen geçmek için çevreye ve sağlığa zarar vermeyen konteynırları temin ettik" dedi. Vatandaşın ekiplerin kente kazandırdığı araç ve gerçeklere sahip çıkmasını isteyen Cahan, şöyle söyledi: "Bu malzemelerin hepsi halkımızın müşterek malı ve bunlara sahip çıkmak bir anlamda vatandaşlık görevi."
(EÖ-MB-Y)

30.04.2017 22:50:00 TSI
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