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YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
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UTSO'da İş Sağlığı ve Güvenliğip toplantısı

30 Nisan 2017 Pazar, 22:41
UTSO'da İş Sağlığı ve Güvenliğip toplantısı
UTSO'da İş Sağlığı ve Güvenliğip toplantısı

(Fotoğraflı)

Ertunç Öztürk
UŞAK (İHA) - Uşak Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş İzmir Grup Başkanlığının ortaklaşa düzenlediği bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
İş Sağlığı uzmanları ve firma yetkililerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen toplantının açılış konuşması yapan Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, iş sağlığı müfettişlerinin sunumuyla gerçekleşecek olan bilgilendirme toplantılarının ve ilimizdeki denetimlerin çalışma hayatına katkı sunacağını düşündüğünü belirtti. S. Selim Kandemir; "Sayın İş Müfettişlerimizce yapılan toplantılar sayesinde, işverenlerin doğru bilgilerle donatılacağını, hata ve eksikliklerin giderilerek denetimlere hazır olacaklarını düşünüyorum. İlimizin gelişimine katkı sağlayacak bu çalışma içindeki müfettişlerimize ve firmalarımıza kolaylıklar diliyorum'' dedi. Konusmasinin son bolumunde işverenlerin yasalara saygılı olduğunu ve çalışanların hak ve hukukunu korumada azami dikkat gösterdiğini ifade eden Kandemir, Uşak'ta gerçekleştirilecek denetimlerde müfettişlerden sorgulayan değil yardımcı olan bir tutum göstermelerini istedi.
Toplantıda, İş Teftiş İzmir Grup Başkanı Şuayup Er, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mehmet Müezzinoğlu'nun talimatlarıyla yürütülmekte olan bilgilendirme ve farkındalık etkinlikleri kapsamında Uşak ilinde bulunduklarını belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu olarak amaçlarının, çalışma hayatındaki risklerin belirlenmesi ve ortadan kaldırılması olduğunu söyleyen Er, bu amaçla işyerlerinde önleyici teftiş yaklaşımıyla denetimlerin gerçekleştirildiğini, risk esaslı ve insan odaklı teftişlerde, çalışma barışının tesisine katkıda bulunmayı hedeflediklerini ifade etti. Şuayup Er, Uşak'a gelme amaçlarının sadece bilgi paylaşımı için olmadığını, yaşanan sorunları ilk ağızdan dinlemek amacıyla da burada bulunduklarını da belirtti.
İş Teftiş İzmir Grup Başkanı Şuayup Er'in konuşmasının ardından İş Teftiş İzmir Grup Başkan Yardımcısı Arif Sami Yılmaz ile İş Başmüfettişleri Harun Reşit Cengizler ve Lütfü Aksoy tarafından, 4857 Sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan istihdam teşviklerine ilişkin sunumlar gerçekleştirdi. Program katılımcılardan gelen sorulara ve cevap bölümüyle sona erdi.
(EÖ-MB-Y)

30.04.2017 22:50:39 TSI
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