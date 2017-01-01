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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Akdoğan'a ziyaret

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 08:14
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Akdoğan'a ziyaret
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Akdoğan'a ziyaret

(Fotoğraflı)

Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan'ı makamında ziyaret etti. Akdoğan ziyarette Niğde Belediyesi'nin kente kazandırdığı yatırımlar ve yeni projelerle ilgili bilgi verdi.
Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i makamında ağırladı. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette her iki başkan çeşitli konularda fikir alışverişinde bulundular. Aynı bölgede bulunan iki şehir arasındaki ilişkilerin artırılmasına yönelik yapılan sohbette başkanlar, devam eden ve proje halinde olan çalışmalardan, sosyal ve kültürel faaliyetlerden bahsettiler. Keyifli geçen sohbette Belediye Başkanı Faruk Akdoğan şehre kazandırdığı yatırımları Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı'yla paylaştı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan '' Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Çelik'in bizlere yapmış oldukları ziyaretten dolayı çok teşekkür ediyoruz'' dedi.
Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından son buldu.
(MB-YE-AÖ-Y)

01.05.2017 08:23:19 TSI
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