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İHA Kars temsilciliğine Azerbaycan'dan plaket



(Fotoğraflı)



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - İhlas Haber Ajansı (İHA) Kars Temsilciliği'ne Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu, Azerbaycan Beynel Halk Diaspora Merkezi (BDM) ve Uluslarası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) tarafından plaket verildi.

BDM Başkanı İsmayil Ağayev, ASİMDER Genel Başkanı Göksal Gülbey ve BDM Yönetim Kurulu Üyesi Samir Adıgözelli, İHA Kars Temsilciliği'ni ziyaret etti. İHA Kars Temsilcisi Işık Çapanoğlu ile muhabir Songül Özkan'ın karşıladığı heyet, bir süre Çapanoğlu ile sohbet etti.

BDM Başkanı İsmayil Ağayev, İHA'nın gerek Azerbaycan'da, gerek Türkiye'de ve gerekse Kars'ta Azerbaycan Türkiye ilişkilerine gösterdiği hassasiyeti dile getirerek Çapanoğlu'na teşekkür etti.

ASİMDER Genel Başkanı Göksal Gülbey ise İHA'nın özellikle bölgede çok önemli çalışmalara imza attığını kaydetti.

İHA Kars Temsilcisi Işık Çapanoğlu ise Azerbaycan heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BDM Başkanı İsmayil Ağayev ve ASİMDER Genel Başkanı Göksal Gülbey, İHA Kars ekibine üzerinde, "Türkiye Azerbaycan kardeşlik ilişkilerinin pekiştirilmesine, Azerbaycan'ın hak sesinin dünyaya ulaştırılması yönünde yapılan çalışmalara verdiğiniz destekten dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz" yazılı plaket takdim etti.

Çapanoğlu ve Özkan'ın plaketlerini İsmayil Ağayev, Göksal Gülbey ve Samir Adıgözelli birlikte verdi. Azeri heyet daha sonra İHA Kars Temsilciliği'nden ayrıldı.

(IÇ-Y)



01.05.2017 08:24:35 TSI

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