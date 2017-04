YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Köşk'te 3. Geleneksel Rahvan At Yarışları renkli geçti

AYDIN (İHA) - Köşk Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu iş birliğiyle 3.'sü düzenlenen Geleneksel Rahvan At Yarışları Köşk Çayı Dörtdeğirmen Mevkiinde yapıldı. Yarışları Aydın Valisi Ömer faruk Koçak, AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem de izledi.

Aydın'ın yanı sıra çevre illerden de çok sayıda rahvan atın katıldığı yarışlar oldukça çekişmeli geçti. Geleneksel spor dallarından ve ata sporumuz olan rahvan at yarışlarının kuşaklararası aktarılması ve yaşatılması amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirten Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, etkinliğe destek verenlere teşekkür etti.

Köşk ile Baklaköy Mahallesi arasında oluşturulan pistte sabah saatlerinde başlayan yarışlar akşam saatlerine kadar devam etti. Rahvan atların kategorilere ayrılarak gerçekleştirilen yarışlarında zaman zaman heyecanlı anlar yaşandı. Yarışlarda dereceye giren atların sahipleri ödüllendirilirken Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç etkinliğin geleneksel olarak devam edeceğini belirtti.

